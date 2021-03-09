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В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе

9 марта 2021, 14:42
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Как рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, чиновники из Еврокомиссии представят свой план по поводу COVID-паспортов 17 марта.

Ковид-паспорта
В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе / Reuters

В странах Европейского союза планируется до лета запустить COVID-паспорта для тех людей, кто прошел через вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека.

По словам главного чешского дипломата, такой документ должен упростить заграничные поездки. Как убежден Петржичек, если чиновники в Брюсселе не запустит систему COVID-паспортов до лета 2021 года, то власти Чехии рассмотрят вопрос об иных видах поездок в эту страну граждан соседних стран.

Также сообщается, что Еврокомиссия должна представить свой план по поводу COVID-паспортов 17 марта нынешнего года.

В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.

"Наш приоритет ‒ не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом ‒ альтернатива вакцинации. Система должна быть готова к лету", ‒ подытожил руководитель МИД Чехии.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В связи с началом вакцинации против коронавирусной инфекции и продолжением борьбы с эпидемией некоторые государства приняли решение о введении так называемых "паспортов вакцинации" – документов, которые подтверждают, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие сертификаты уже начали выдавать в Израиле и России.
  • По мнению врача-инфекциониста Евгения Дубровского, более грамотным шагом могла бы стать выдача иммунных паспортов лицам, которые перенесли COVID-19.
  • Руководитель Минздрава Максим Степанов заявлял, что такие документы могут появиться в стране только после того, как пройдет процедура массовой вакцинации по всей Украине.
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