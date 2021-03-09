В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе / Reuters

В странах Европейского союза планируется до лета запустить COVID-паспорта для тех людей, кто прошел через вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека.

По словам главного чешского дипломата, такой документ должен упростить заграничные поездки. Как убежден Петржичек, если чиновники в Брюсселе не запустит систему COVID-паспортов до лета 2021 года, то власти Чехии рассмотрят вопрос об иных видах поездок в эту страну граждан соседних стран.

Также сообщается, что Еврокомиссия должна представить свой план по поводу COVID-паспортов 17 марта нынешнего года.

В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.

"Наш приоритет ‒ не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом ‒ альтернатива вакцинации. Система должна быть готова к лету", ‒ подытожил руководитель МИД Чехии.

Читайте такжеСМИ выяснили важные детали плана Евросоюза по COVID-паспортам

Напомним, ранее сообщалось: