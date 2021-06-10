Первые две страны Евросоюза признали украинские паспорта вакцинации

Паспорта вакцинации признают в ЕС / depositphotos.com

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом 10 июня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно будет путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", — написал Кулеба в Twitter.

Это решение означает, что будут признаваться все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Кроме этого, Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса. По данным МИД, об этом договорились руководители внешнеполитических ведомств двух стран во время встречи в Киеве 17 мая.

Это решение означает, что будут признаваться все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Кроме этого, Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о прививках от коронавируса. По данным МИД, об этом договорились руководители внешнеполитических ведомств двух стран во время встречи в Киеве 17 мая.

"МИД Молдовы подтвердил официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после вакцинации от COVID-19", — говорится в сообщении.

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"Это уже вторая страна, с которой мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран увеличивался", — добавил Кулеба.

Признание свидетельств означает, что Украина признает прививки всеми вакцинами, используемыми в Молдове, включая российскую Спутник V.

COVID-паспорт и поездки за границу

В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.

Лидеры стран ЕС уже договорились создать "COVID-паспорта". Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.

В Евросоюзе зарегистрировано уже четыре вакцины от коронавируса – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jonson&Jonson. Вакцина CoviShield не зарегистрирована в ЕС, что может привести к проблемам во время поездок украинцев в европейские страны.