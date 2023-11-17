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В Украину несется непогода: страну атакует снег и гололед

Елизавета Бельмас
17 ноября 2023, 19:21
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о резком ухудшении погоды в субботу, 18 ноября.
Страну атакует снег и гололед
Страну атакует снег и гололед / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В субботу, 18 ноября, погода в Украине резко ухудшится и станет похожей на настоящую зиму. В ГСЧС предупреждают о гололеде и осложнениях движения на дорогах.

Прогноз погоды на субботу

По информации спасателей, 18 ноября в западных областях Украины ожидается значительный снег, а на дорогах гололед. В Одесской области выпадет значительный дождь. Днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях будет наблюдаться ветер скоростью 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают, что из-за погодных условий ситуация надорогах западной Украины будет особенно сложной, потому водителей просят быть особенно внимательными.

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Прогноз от Гидрометцентра

В Гидрометцентре при этом также предупреждают об ухудшении погоды в виде снега и гололеда в западной Украине и умеренного дождя в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

На остальной части Украины осадков не ожидается. Температура будет держаться на уровне от 3 грудсов тепла до 2 градусов мороза ночью и от 0 до 5 градусов тепла днем. В южных областях будет теплее - там температура днем поднимется до 10 градусов тепла. А вот в Карпатах ожидается мороз, там температура опустится до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу / фото: Гидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в Украину резко ворвется похолодание – налетит снег и придут морозы. Синоптик рассказал о погоде на неделю и отметил, что еще несколько дней будут относительно нехолодными, а потом погода в Украине резко изменится. В ряде областей вместо дождя уже будет идти мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату резкого похолодания. До минусовых температур воздуха осталось недолго. Надвигается резкое понижение температуры.

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