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В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19

15 ноября 2021, 16:51
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Всего по состоянию на 15 ноября, в Мелитополе подтверждены 13 287 случаев коронавируса.

Локдаун
В Мелитополе не выявили новых случаев COVID-19 / УНИАН

Коронасводка от Министерства здравоохранения за последние сутки оказалась максимально благоприятной для города Мелитополь Запорожской области – там не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 15 ноября, в Мелитополе подтверждены 13 287 случаев коронавируса среди горожан, из них 543 ребенка. В инфекционном госпитале получают лечение 195 пациентов из Мелитополя и района, сообщает пресс-служба городского совета.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 487 заболевших мелитопольцев, из них 18 детей. Отметим, что днем ранее, 13 ноября, в Мелитополе обнаружили 50 новых пациентов с коронавирусом.

Справка. По состоянию на начало 2021 года население Мелитополя – 150,0 тысяч человек. Мелитополь является самым большим городом на полуострове Северная Таврия, вторым по величине городом Запорожской области и 30-м городом Украины.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработник
  • В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей. Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.

Ранее социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в куротном Моршине, где почти не болеют ковидом. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации. Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".

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