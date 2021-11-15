В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19

В Мелитополе не выявили новых случаев COVID-19 / УНИАН

Коронасводка от Министерства здравоохранения за последние сутки оказалась максимально благоприятной для города Мелитополь Запорожской области – там не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 15 ноября, в Мелитополе подтверждены 13 287 случаев коронавируса среди горожан, из них 543 ребенка. В инфекционном госпитале получают лечение 195 пациентов из Мелитополя и района, сообщает пресс-служба городского совета.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1 487 заболевших мелитопольцев, из них 18 детей. Отметим, что днем ранее, 13 ноября, в Мелитополе обнаружили 50 новых пациентов с коронавирусом.

Справка. По состоянию на начало 2021 года население Мелитополя – 150,0 тысяч человек. Мелитополь является самым большим городом на полуострове Северная Таврия, вторым по величине городом Запорожской области и 30-м городом Украины.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработник

В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей. Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.

Ранее социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в куротном Моршине, где почти не болеют ковидом. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации. Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".