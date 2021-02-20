В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе

Боестолкновение в зоне ООС на Донбассе / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак прокомментировал обострение ситуации на Донбассе.

По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники осуществляют провокационные обстрелы накануне заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с целью дискредитации Объединенных сил, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний ТКГ, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму", - отметил Хомчак.

По его словам, "основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС".

Отмечается, что ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.

"Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий. Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - добавили в Генштабе.

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Ситуация в зоне ООС на Донбассе: