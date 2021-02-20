В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе

Руслан Хомчак прокомментировал обострение и новые вражеские обстрелы в зоне ООС.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак прокомментировал обострение ситуации на Донбассе.
По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники осуществляют провокационные обстрелы накануне заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с целью дискредитации Объединенных сил, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний ТКГ, после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму", - отметил Хомчак.
По его словам, "основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС".
Отмечается, что ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.
"Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий. Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - добавили в Генштабе.
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Ситуация в зоне ООС на Донбассе:
- С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, под обстрел попали дома гражданских лиц.Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00.
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное.
- Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенных пунктов Попасная и Екатериновка.
- Боевых потерь среди защитников Украины нет.
- На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.