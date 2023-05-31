"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе

По словам президента, важные доклады озвучили начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

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Владимир Зеленский провел Ставку в Одессе / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

31 мая во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, на заседании ставки заслушали доклад командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуарда Москалева относительно ситуации в его зоне ответственности.

"Отдельный доклад (командующего Военно-Морскими силами Украины - ред.) Алексея Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы. Доклады Генштаба и Минобороны. Отчеты командующих. Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию в Хортице, сообщил генерал Александр Сырский", - написал Зеленский.

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Кроме того, важные доклады озвучили начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

"Доклады о мероприятиях в рамках их компетенции. Здесь без подробностей", – добавил президент.

Владимир Зеленский провел Ставку / скриншот

Визит Зеленского в Одессу

Сообщается, что в Одессе президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по актуальной ситуации в области.

В ходе совещания обсуждались вопросы восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечения ее стабильного функционирования, перезапуска ключевых предприятий в условиях военного положения, обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и реабилитации военных.

Визит Зеленского в Одессу / скриншот

Напомним, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.

"Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – сообщил президент.

На предыдущей Ставке обсуждался вопрос новых контрактов на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба.

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