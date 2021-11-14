УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семье

14 ноября 2021, 13:58

Елена Павлова заверила, что ни она, ни ее сын не намерены сводить счеты с жизнью.

Вдова мэра Кривого Рога внезапно записала видео о самоубийстве / Скриншот

Супруга умершего при странных обстоятельствах мэра Кривого Рога Константина Павлова на фоне недавних смертей в их семье записала эмоциональное видео, заявив, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство.

"В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно", – заверила Павлова.

При этом она подчеркнула, что Юрий Павлов ни разу в жизни не употреблял наркотики и не состоял на учетах в диспансере.

"Я еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, родственники заканчивать не собираемся", – сказала убитая горем вдова.

Реклама

Смерти Павловых

Бывший мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден 15 августа застреленным в собственном доме в поселке Вольное Днепропетровской области. Рядом с его телом было ружье.

Следствие по делу гибели Павлова рассматривает две основные версии смерти мужчины – самоубийство или доведение до самоубийства. Между тем, глава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович утверждает, что о самоубийстве речи не может быть.

18 октября умер младший брат погибшего мэра – Андрей Павлов. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате токсического действия спиртов. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее на этой неделе в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибших бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея. По данным следователей, предсмертную записку мужчина не оставил. Правоохранители сообщили о том, что у погибшего был рак пищевода, а также туберкулез.

viber
новости Кривого Рога новости Украины Константин Павлов
Сейчас вы просматриваете новость «Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семье». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минутСамая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВ Украину несется снегопад и резкое похолодание Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеГороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дороге Украина закипает, и есть от чегоУкраина закипает, и есть от чего Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегПочему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денег
13:58

Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семье

13:33

Камни полетели из Беларуси, готовится большой прорыв мигрантов: на границе с Польшей стало горячоВидео

13:17

В России объявили о поставках режиму Лукашенко истребителей, ПВО, вертолетов и другого оружияВидео

13:04

Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Днепре: два человека погиблиФотоВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

Реклама
12:36

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди

12:35

Украине предвещают острый дефицит банковских терминалов: в чем причинаВидео

12:26

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милойФотоВидео

11:57

Зима уже поджидает за углом: прогноз погоды в Украине на неделю с 15 по 21 ноябряВидео

11:55

Мигрантов из Беларуси в Украине не будет: в ВСУ предупредили об ударе в случае атаки границыВидео

11:35

Ученые выяснили, как часто невакцинированные люди c COVID-19 попадают в больницы и умираютВидео

11:00

Доллар по 60-100 гривен и угроза дефолта в Украине: эксперты предупредили об опасной ситуацииВидео

10:43

Великобритания призвала Евросоюз "парализовать" Северный поток-2Видео

09:53

"Один глаз на алмаз, другой на дорогу": в Харькове водитель троллейбуса рубился в игры на смартфонеВидео

09:24

Врач назвал "грозное осложнение" коронавируса Дельта, от коротого могут умереть детиВидео

08:58

Оккупация Азовского моря Россией – опасный прецедент: на юге Украины появятся крылатые ракеты НептунВидео

08:58

Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеВидео

08:40

Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутВидео

08:15

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек, горы госпитализаций

07:45

Украина закипает, и есть от чегомнение

Реклама
07:38

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

06:29

Путин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европемнение

05:28

Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали срокиВидео

04:22

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

03:50

Названы симптомы смертоносного храпаВидео

03:23

"Если вы вакцинированы, то 100% выживете": врач объяснил, почему смертность от COVID-19 "бешеная"Видео

02:41

Диетолог назвала самые опасные вещи на кухне: от чего срочно нужно избавиться и чем заменитьВидео

02:28

Диетолог назвала необычный продукт для снижения давления

01:48

Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

01:16

Удар из Беларуси и десант в тыл Украины: эксперт оценил худший сценарий атаки РФВидео

00:51

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:02

Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая зимняя стужаВидео

13 ноября, суббота
23:45

Эксперт развеяла распространенный миф о сале

23:43

"Решением будет его смерть": врач Саакашвили заявил о резком ухудшении состояния здоровья политикаВидео

23:22

На популярном курорте Египта нашествие опасных насекомых: умерло трое людейВидео

22:35

Польский солдат погиб на границе с Беларусью из-за несчастного случая

22:08

Назван самый популярный напиток, который снижает давлениеВидео

21:40

Войска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкойВидео

21:15

"Ты дворовый, а я уличный": Лукашенко объяснил, что связывает их с ПутинымВидео

20:40

Под Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали детиВидео

Реклама
20:30

Трибунал над Лукашенко и серия санкций: Украина и Европа призвали к решительному удару по БеларусиВидео

20:02

"Код подъезда - от сатаны": в Луцке женщина боится дьявола и лазит в квартиру через окноВидео

19:46

Историческое событие: в Китае представили ингаляционную вакцину против коронавирусаВидео

19:21

Военное столкновение Запада с Россией: в Лондоне предупредили об опасном сценарииВидео

19:19

Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнемнение

18:47

В "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдан экзамен: для чего это нужноВидео

18:27

Увидеть и заплакать: названы 5 мелочей, которые дико старят женщинуВидео

17:57

Отмена прописки: адвокат рассказала, нужно ли заново прописываться в Сети

17:52

Украину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения светаВидео

17:46

На Сумщине женщина наткнулась на трехметрового питона

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять