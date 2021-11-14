Вдова мэра Кривого Рога записала эмоциональное обращение после череды смертей в семье

Вдова мэра Кривого Рога внезапно записала видео о самоубийстве / Скриншот

Супруга умершего при странных обстоятельствах мэра Кривого Рога Константина Павлова на фоне недавних смертей в их семье записала эмоциональное видео, заявив, что ни она, ни ее сын не намерены совершать самоубийство.

"В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством. У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в хорошем состоянии в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно", – заверила Павлова.

При этом она подчеркнула, что Юрий Павлов ни разу в жизни не употреблял наркотики и не состоял на учетах в диспансере.

"Я еще раз повторяю: жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, родственники заканчивать не собираемся", – сказала убитая горем вдова.

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Смерти Павловых

Бывший мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден 15 августа застреленным в собственном доме в поселке Вольное Днепропетровской области. Рядом с его телом было ружье.

Следствие по делу гибели Павлова рассматривает две основные версии смерти мужчины – самоубийство или доведение до самоубийства. Между тем, глава партии ОПЗЖ Вадим Рабинович утверждает, что о самоубийстве речи не может быть.

18 октября умер младший брат погибшего мэра – Андрей Павлов. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате токсического действия спиртов. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее на этой неделе в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибших бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея. По данным следователей, предсмертную записку мужчина не оставил. Правоохранители сообщили о том, что у погибшего был рак пищевода, а также туберкулез.