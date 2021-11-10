Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвым

Умер брат мэра Кривого Рога Константина Павлова / Фото из открытых источников

В среду, 10 ноября, был найден мертвым Борис Павлов – двоюродный брат покойного городского главы Кривого Рога Константина Павлова.

Предположительно, он покончил с собой, передает местное издание Krivbass.city.

В сообщении подчеркнули, что мужчина долгое время болел.

Жена обнаружила тело погибшего мужчины около 13:30.

"Двоюродного брата покойного Константина Павлова звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулезом, а сегодня ушел из жизни, повесившись у себя дома", – говорится в сообщении.

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В правоохранительных органах подтвердил информацию о том, что погибший был двоюродным братом Константина Павлова.

Отметим, 18 октября в Кривом Роге нашли мертвым брата Константина Павлова – 44-летнего Андрея. Тело мужчины обнаружили по месту его жительства. Отмечалось, что он скончался без признаков насильственной смерти.

В частности, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Андрея Павлова наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

Что известно о смерти Андрея Павлова

Его тело нашли 18 октября. В полиции отметили, что следов насилия на нем не обнаружено. При этом, оно направлено на экспертизу. Некоторые блогеры утверждают, что смерть брата покойного мэра Кривого Рога не криминал, а следствие злоупотребления алкоголем или же коронавирусной инфекции.

Спустя некоторое время после информации о найденном теле, днепропетровские правоохранители опубликовали видео с показаниями мужчины, который первым нашел мертвым родного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея, на которых знакомый Андрея Павлова рассказал, как все произошло и подтвердил информацию о тяжелом состоянии мужчины.

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