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В организме умершего нардепа Полякова нашли еще одно вещество

26 октября 2021, 22:23
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Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке.

Антон Поляков
Антон Поляков / Униан

Министерство внутренних дел Украины провело новую экспертизу по делу о смерти народного депутата Антона Полякова.

Как рассказал замминистра внутренних дел Евгений Енин, в организме Полякова нашли метадон и димедрол.

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал представитель МВД, передает Громадське.

Енин подчеркнул, что эта смесь была добыта не в аптеке.

Однако, как отметил представитель МВД, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

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"На сегодня производство продолжается. Мы не расставили точки над "и". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - резюмировал он.

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Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

Позже в Сети появилось видео с народным депутатом Антоном Поляковым в вечер его смерти. Запись сделана в ресторане, где политик был в компании помощника нардепа Анны Скороход Рустама Джамбулатова и гражданина Азербайджана Хатаи Алиева.

Оказалось, что гражданина Азербайджана Хатаи Алиева, с которым Поляков виделся перед смертью, согласно данным сайта Службы безопасности Азербайджана, находится в розыске.

Кроме того, якобы именно Алиев вызывал такси, куда пересадили Полякова.

viber
Евгений Енин Антон Поляков
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