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Засветился в компании иностранца: появилось еще одно видео последних минут жизни нардепа Полякова

14 октября 2021, 16:42

Перед смертью депутат Антон Поляков находился в ресторане не только с помощником нардепа Анны Скороход.

Антон Поляков
Антон Поляков / скриншот

В Сети появилось еще одно видео с народным депутатом Антоном Поляковым в вечер его смерти. Запись сделана в ресторане, где политик был в компании помощника нардепа Анны Скороход Рустама Джамбулатова и гражданина Азербайджана Хатаи Алиева.

Видео опубликовал Telegram-канал Монастырь.Оказалось, что гражданина Азербайджана Хатаи Алиева, с которым поляков виделся перед смертью, согласно данным сайта Службы безопасности Азербайджана, находится в розыске.

Кроме того, якобы именно Алиев вызывал такси, куда пересадили Полякова.

Добавим, что Поляков самостоятельно покинул кафе перед смертью. Об этом свидетельствует обнародованное видео.

Полякова обнаружили в бессознательном состоянии в такси ночью 8 октября. Изначально спасти его до приезда скорой пытались правоохранители, которые остановили машину из-за нарушения правил дорожного движения.

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Прибывшие медики констатировали смерть, а после вскрытия стало известно, что он скончался от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Также в его крови обнаружили метадон.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Позже в полиции прокомментировали появившуюся информацию о результатах токсикологической экспертизы крови умершего нардепа Антона Полякова.

Правоохранители подчеркнули, что пока не располагают данными о том, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

viber
Антон Поляков
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