"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с Россией

Президент Украины отмечает, что сейчас весь мир объединен для борьбы со злом, как никогда раньше.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и весь свободный мир должны сделать так, чтобы уже в следующем году все могли в молитве благодарить за спасение от зла.

Во время Национального молитвенного завтрака в США Зеленский отметил, что весь свободный мир борется против зла уже почти год.

Президент добавил, что сейчас мир объединен, как никогда раньше. Героические солдаты Украины уже наносят поражение злу на поле боя.

"Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Я уверен, что да. Но действия людей нужны. Надо действовать, чтобы сказать, что Господь подпирает тебя. И мы - Украина, США и весь свободный мир - должны вместе сделать все, чтобы в следующем году на Национальном молитвенном завтраке мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за спасение от зла", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине

Напомним, в ГУР Минобороны Украины отмечают, что Путин дал приказ своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, по данному направлению у врага нет сил и средств для того, чтобы наступать.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине сам, если его не остановить. Он не отказался от своей идеи захватить все украинские территории, поэтому в случае успеха оккупантов на востоке и юге диктатор РФ отправит их снова на Киев и дальше.

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