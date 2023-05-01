"Вместо шашлыка - поджаренные оккупанты": под Мелитополем подорвали штаб россиян

В понедельник, 1 мая, штаб оккупантов во временно оккупированной Михайловке Запорожской области был подорван, враг понес потери.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, взрыв на базе оккупантов произошел в 14:30.
"Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают "день трудящихся", точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока оккупированном поселке Михайловка посетил "хлопок", - пишет Федоров.
По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.
"Как результат вместо шашлыка - поджаренные оккупанты", - добавил мэр Мелитополя.
Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, после чего российские оккупанты закрыли выезды из города.
Около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.
Напомним, в районе села Дмитриевка Бердянского района Запорожской области в результате удара ВСУ уничтожены ЗРК С-300 вместе с оккупантами.
Об этом сообщил в Telegram украинский политолог, а ныне военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
"И именно в процессе зарядки комплекса по точным координатам разведки украинская арта нанесла удар. В этот момент там находилось порядка 25 единиц ЗРК, краны для зарядки и сами ракеты. После удара сообщают о продолжительной детонации и пожаре, который смогли ликвидировать только через два часа", — отметил он.
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