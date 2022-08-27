Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ отобьет оккупированные территории до конца года / Фото УНИАН

До конца нынешнего года ВСУ смогут освободить все оккупированные территории Украины, включая полуостров Крым и Донбасс, если западные союзники вдвое-втрое увеличат поставки наступательного вооружения. Об этом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал в комментарии "24 каналу".

Он отметил, что за последние месяц-полтора ситуация на фронте стабилизировалась. После того, как "прояснилась" линия фронта, стратегическая инициатива окончательно перешла к украинскому командованию, считает эксперт.

Свитан отметил, что в таком разрезе, в котором в Украину поступают оружие и военная техника, и если бы его увеличить в два-три раза, то до конца года возможно освобождение практически всей оккупированной территории.

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"Почти все гранты, в том числе и свежие три миллиарда от США, которые будут выделяться Украине, пойдут в основном на наступательное вооружение. И после его получения можно будет говорить о том, что ВСУ будут планировать наступательные операции по освобождению территорий", — подытожил он.

Напомним, ранее старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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