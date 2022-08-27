Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ отобьет оккупированные территории до конца года

Оккупированные территории Украины можно освободить до конца 2022 года, если поставки оружия и техники Запад увеличат в 2-3 раза, говорит эксперт Роман Свитан.
До конца нынешнего года ВСУ смогут освободить все оккупированные территории Украины, включая полуостров Крым и Донбасс, если западные союзники вдвое-втрое увеличат поставки наступательного вооружения. Об этом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал в комментарии "24 каналу".
Он отметил, что за последние месяц-полтора ситуация на фронте стабилизировалась. После того, как "прояснилась" линия фронта, стратегическая инициатива окончательно перешла к украинскому командованию, считает эксперт.
Свитан отметил, что в таком разрезе, в котором в Украину поступают оружие и военная техника, и если бы его увеличить в два-три раза, то до конца года возможно освобождение практически всей оккупированной территории.
"Почти все гранты, в том числе и свежие три миллиарда от США, которые будут выделяться Украине, пойдут в основном на наступательное вооружение. И после его получения можно будет говорить о том, что ВСУ будут планировать наступательные операции по освобождению территорий", — подытожил он.
Напомним, ранее старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
Другие новости:
- "Сгорели склады ракет и самолеты, которые бомбили Винницу и Кременчуг" – эксперт о потерях РФ в Крыму
- До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму
- Украинская авиация нанесла 5 ударов по складам и опорным пунктам армии РФ на Юге