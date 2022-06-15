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Военный эксперт пояснил, кто из стран Европы сильнее всего тормозит поставки оружия для Украины

15 июня 2022, 01:31

На этот момент, по словам Олега Жданова, "опять всплывает очень нехорошая тенденция - страны старой Европы договорились не поставлять Украине танки".

ВСУ, снаряды
Эксперт говорит, что нужно расширять географию военной помощи Украине/ УНИАН и ua.depositphotos.com

То , что некоторые европейские страны, прежде всего Германия, отказываются поставлять Украине танки, весьма прискорбная тенденция. Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов, сообщает портал "Сегодня".

Высказываясь по поводу будущего саммита руководителей оборонных ведомств ("Рашмтайн-3"), эксперт говорит, что крайне необходимо максимальное расширение географии оказания военной помощи Украине.

"И второе - очень бы хотелось получить расширение географии стран, которые нам предоставляют вооружение. Скорее всего, это тоже произойдет. Вопрос в объемах этого вооружения и в сроках поставки", - сказал Жданов.

Как говорит эксперт, немецкое руководство в лице канцлера Олафа Шольца накладывает вето на любые поставки вооружение Киеву, распространяя его на все страны, которые имеют вооружение производства Германии.Читайте такжеКулеба резко раскритиковал Германию за поставки оружия

Напомним, ранее руководитель украинского посольства в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что официальный Берлин планирует около 22 июня осуществить доставку в Украину мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

А немногим позже, сказал дипломат, ожидается поставка Германией для нужд ВСУ самоходных установок Gepard.

"Это тоже старое оружие ‒ 30 единиц:.15 Gepard ‒ до конца июля, еще 15 ‒ до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации", ‒ подытожил Мельник.

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

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Автор: Егор Бунин
Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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