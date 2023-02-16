Военный эксперт спрогнозировал, когда в ВСУ будет массово поступать западная техника

В ближайшее время Украина станет получать западную технику и боеприпасы от партнеров. Военный эксперт спрогнозировал термины.

Кузан, танк / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Уже в ближайшее время, в марте, ВСУ вполне может получить необходимое дальнобойное оружие для контрнаступления на русских оккупантов. Такое мнение в эфире 24 канала выразил известный военный эксперт и руководитель "Украинского центра безопасности и сотрудничества" Сергей Кузан.

По мнению собеседника, объемы мартовских поставок будут ощутимыми. В частности, будет много положительных отзывов от украинских военных.

"Это совершенно правильно, мы должны получать достаточное количество боеприпасов, в том числе для "натовского" калибра 155 миллиметров. Но стоит сказать, что этого оружия у нас примерно менее 30% от общего количества", – говорит Кузан.

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Эксперт считает, что сейчас на 70% ВСУ используют старое советское оружие, хотя порой и модернизированное. Поэтому, говорит Кузан, очень хорошая недавняя новость о том, что Украина наладила производство собственных снарядов 152-го калибра.

"Также и мины. Фактически мы восстановили те мощности, которые были у нас еще до войны, для того, чтобы обеспечивать те ресурсы, которые мы сегодня имеем. Очень важно, что мы двигаемся параллельно и обеспечение происходит", –подытожил эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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