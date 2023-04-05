Война может длиться годами: эксперт объяснил, к чему может привести поддержка Китая России

Китайское стратегирование мыслит не электоральными циклами. Пекин может позволить себе строить планы на десятилетия вперед.

Виталий Кулик / Фото УНИАН

Китай заинтересован в продолжении войны в Украине, чтобы обескровить Россию и Запад. Поскольку Пекин мыслит категориями десятилетий, то КНР может поддерживать страну-агрессора РФ годами, однако это будет война малой интенсивности. Об этом в интервью Главреду сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Война малой интенсивности - это медленное кровопускание со всех сторон в интересах того, что Россия постепенно экономически ослабляется, становится все более зависимой от Китая, а Запад, соответственно, так же тратит деньги и ресурсы на эту войну и становится более договороспособным в экономическом плане для Китая", - объяснил он.

По словам Кулика, Китай таким образом расширяет свои сферы влияния и выигрывает от этого.

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"Такая ситуация может продолжаться бесконечно долго - годами. Китайское стратегирование мыслит не электоральными циклами. Это страны Запада, Украина мыслит полунатуральными циклами - полтора, два, пять лет, до следующих выборов. В Китае проблема выборов не стоит – они могут себе позволить мыслить десятилетиями", - добавил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Как сообщал Главред, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что, если Китай будет поставлять оружие стране-агрессору России, это серьезно не повлияет на ход войны в Украине, однако добавит украинским военным головной боли, ведь придется активнее уничтожать эту технику на поле боя. По его словам, Украина сможет активно противодействовать китайской военной технике на фронте, если партнеры передадут ей дальнобойное вооружение.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на ежегодном заседании китайского парламента сделал заявление, согласно которому Пекин должен готовиться к войне. В четырех отдельных речах он упомянул о готовности к войне и сказал своим генералам, чтобы они "смело воевали".

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