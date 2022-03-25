"Война не может длиться годами": эксперт назвал сроки вывода всех войск РФ из Украины

Войска России у границ Украины / Reuters

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний назвал три фактора, по который война в Украине не может длится долго.

"Если говорить о прогнозах, то однозначно можно сказать, что эта война не может длиться годами. Это обусловлено несколькими факторами", - говорит эксперт.

Первое, по всему миру выгодно окончание войны, потому что из-за нее многим странам грозит голод и дестабилизация, ведь Украина и Россия являются крупными экспортерами продовольствия (эти процессы затронут Китай, Ближний Восток и т.д.);

"Во-вторых, Россия очень торопится завершить войну, так как понимает шаткость своего положения. Об этом говорит, в частности, тот факт, что именно Москва постоянно проявляет инициативу по переговорам. В-третьих, ВСУ уже окружили группировку российских войск в Ирпене, Буче и Гостомеле, то есть постепенно снимается угроза Киеву", - говорит эксперт.

По его словам, четвертый фактор, это идет мобилизация наших ресурсов, идут поставки средств ПВО в Украину, что позволит нам более эффективно защищать небо.

"Очевидно, что вскоре будут освобождены Харьков, Чернигов, южные регионы страны, а также Мариуполь, который просто уничтожают российские варвары. Кроме того, будет решен вопрос с Донбассом – Луганск и Донецк будут освобождены. ​Думаю, что на протяжении месяца будет снята угроза для Киева, далее – для Харькова и Чернигова.", - добавил эксперт.

Он отмечает, что если Путин останется у власти в России, скорее всего, война затянется до конца 2022 года.

"Если он будет ликвидирован, все это быстро закончится: Россия выведет все свои войска, выйдет на договор о том, сколько она нам платит денег за нанесенный ущерб, плюс вернет Крым. Так что до конца года Украина может восстановить полноценный контроль над всей своей территорией. То есть в следующем году майские мы сможем провести уже в Крыму", - добавил он.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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