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Война "по плану" и мобилизация: в ГУР рассказали, о чем будет говорить Путин 21 февраля

15 февраля 2023, 15:58
Ядерная риторика – игра с огнем, в Кремле понимают, что это уже не даст никакого результата, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Путин
Выступление Путина станет предпосылкой новой волны мобилизации - ГУР / Скриншот YouTube

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 февраля во время своего послания Федеральному собранию скажет, что война России против Украины якобы "идет по плану", а Москва, мол, "защищается от НАТО и Запада". Выступление станет предпосылкой к новой волне мобилизации – россиянам станут объяснять, зачем идти на войну по приказу Кремля. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Путин в ходе своего выступления 21 февраля (22-го должно состояться внеочередное заседание Совета Федерации, - ред.) разразится очередной порцией пропаганды, поскольку ему нужно будет как-то удерживать ситуацию в связи с годом большой войны.

Кроме того, как полагает представитель военной разведки, речь станет предпосылкой к новой волне мобилизации на войну с Украиной.

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"Будет говорить, что операция идет по плану, что Россия воюет не с Украиной, а защищается от НАТО и Запада. Также это будет предтеча новой волны мобилизации — россиянам будут объяснять, почему нужно идти на убой", - объяснил Юсов.

Также он добавил, что со стороны Москвы по-прежнему могут идти угрозы применения ядерного оружия, однако подобная риторика не приведет к каким-либо результатам.

"В Кремле понимают, что это игра с огнем. Мысли о красной кнопке станут крахом России. Угрожать они могут, выпивший Медведев может написать пару гневных постов, но это никого не испугает, стратегически это ничего не изменит", - подчеркнул Андрей Юсов.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее рассказали о том, что агрессор Россия не готова к широкомасштабному наступлению к годовщине большой войны 24 февраля. Согласно данным военной разведки, у захватчиков нет таких ресурсов. Враг попытается атаковать на Донбассе для достижения тактического продвижения.

Журналисты The New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Москва намерена собрать десятки тысяч солдат, чтобы попытаться организовать окружение Донбасса. При этом войска РФ могут открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны полагают, что наступление оккупационной армии России на Донбассе усложняется из-за недостаточного уровня подготовки подразделений захватчиков. Большинство кадров – мобилизованные. В качестве примера они назвали неудачное наступление врага под Угледаром, где бойцы ВСУ разбили 155-ю бригаду морской пехоты.

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Война России против Украины:

ГУР Минобороны Украины война России и Украины
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