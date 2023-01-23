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"Война прекратится сразу": Маломуж рассказал, что может остановить Путина

23 января 2023, 12:52
России будет сложно будет вести затяжную войну на территории Украины, считает Николай Маломуж.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Владимир Путин, Николай Маломуж / сайт Кремля, Главред

У России нет большого потенциала, чтобы вести затяжную войну на территории Украины.

Во время чата на Главреде бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что РФ не сможет поддерживать боевые действия на протяжении длительного времени.

"Ведь одно дело – защищать свои территории, свою землю, а другое – вести оккупационную войну. Из-за того, что у нее достаточно ограниченные ресурсы, ей сложно будет вести затяжную войну на территории Украины", - пояснил Маломуж.

Также он указал на другой момент – у россиян нет мотивации воевать.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Большинство российских военных осознает, что они ведут агрессивную войну против мирного населения. Путин просто не может одержать победу в этой войне. И я думаю, что война прекратится сразу, как мы выйдем на границы нашего государства. Резервов, чтобы дальше проводить наступательную операцию, у Путина не будет, мотивации у россиян – тем более. Тогда будет общее падение боевого духа, прежде всего среди военнослужащих – они же видят, что перспектив нет, а война неправедная", - отметил Маломуж.

По его словам, для этого в ближайшие месяцы нам нужно провести очень мощные действия по освобождению территорий.

"Сейчас это чрезвычайно актуально, пока Путин не подтянул дополнительные резервы и не вооружил их, потому что это приведет к более затяжным процессам. Так что ближайшие пять месяцев – это наше время", - подытожил эксперт.

Напомним, недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в зависимости от результатов запланированного РФ на весну и начало лета наступления, будет зависеть исход войны.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - подчеркнул он.

К слову, Главное управление разведки Минобороны Украины не изменило своих прогнозов относительно завершения войны. Боевые действия должны завершиться в 2023 году победой ВСУ.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой) остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают свои территории", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Николай Маломуж
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