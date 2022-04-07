Войну в Украине остановят разрушительные санкции против РФ: Ермак озвучил программу максимум

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шаги, которые разрушат российскую экономику.
Война России против Украины может быть остановлена, если западные страны введут разрушительные санкции против страны-агрессора. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и рассказал, о чем конкретно идет речь.
"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций – максималисты", — написал в Telegram.
Ермак назвал шаги, которые разрушат российскую экономику:
- отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только попавших под санкции, в том числе Газпромбанк;
- полное закрытие портов демократического мира для российских судов;
- нефтяное эмбарго в любом формате. Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть;
- газовое эмбарго. Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа.
"Это жизненно необходимо для них. Поэтому, чем быстрее это начнется – тем меньше будут потери стран Евросоюза в результате дальнейшей агрессии россии, которая может затронуть Европу", - считает Ермак.
Глава Офиса президента добавил, что западные лидеры должны найти правильные слова, чтобы побуждать западные компании выходить из РФ.
"Нам требуется максимальное ограничение транспортного сообщения с Россией, максимальное ограничение российского экспорта. Потребуются максимальные визовые ограничения для граждан России. Только жесткие действия способны остановить россию. Ибо только такой язык они понимают", - резюмировал Ермак.
Санкции против России
7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.
США в координации со странами Большой семерки и Европейским Союзом введут новый пакет санкций против России в ответ на массовые убийства мирных жителей Киевской области.
"Ограничения включают запрет на новые инвестиции, увеличат расходы России и отправят страну дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции. Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", — сказала заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
5 апреля стало известно, что Евросоюз готов ввести жесткие санкции в отношении дочерей президента-диктатора России Владимира Путина как реакцию на убийства украинских мирных жителей в кровавой войне.
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