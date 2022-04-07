Войну в Украине остановят разрушительные санкции против РФ: Ермак озвучил программу максимум

Президент Украины и его команда в вопросе санкций – максималисты, заявил глава ОП Андрей Ермак / Офис президента

Война России против Украины может быть остановлена, если западные страны введут разрушительные санкции против страны-агрессора. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и рассказал, о чем конкретно идет речь.

"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций – максималисты", — написал в Telegram.

Ермак назвал шаги, которые разрушат российскую экономику:

отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только попавших под санкции, в том числе Газпромбанк;

полное закрытие портов демократического мира для российских судов;

нефтяное эмбарго в любом формате. Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть;

газовое эмбарго. Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа.

"Это жизненно необходимо для них. Поэтому, чем быстрее это начнется – тем меньше будут потери стран Евросоюза в результате дальнейшей агрессии россии, которая может затронуть Европу", - считает Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что западные лидеры должны найти правильные слова, чтобы побуждать западные компании выходить из РФ.

"Нам требуется максимальное ограничение транспортного сообщения с Россией, максимальное ограничение российского экспорта. Потребуются максимальные визовые ограничения для граждан России. Только жесткие действия способны остановить россию. Ибо только такой язык они понимают", - резюмировал Ермак.

Санкции против России

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.

США в координации со странами Большой семерки и Европейским Союзом введут новый пакет санкций против России в ответ на массовые убийства мирных жителей Киевской области.

"Ограничения включают запрет на новые инвестиции, увеличат расходы России и отправят страну дальше по пути экономической, финансовой и технологической изоляции. Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", — сказала заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

5 апреля стало известно, что Евросоюз готов ввести жесткие санкции в отношении дочерей президента-диктатора России Владимира Путина как реакцию на убийства украинских мирных жителей в кровавой войне.

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