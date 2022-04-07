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РФ может начать новую кровавую волну войны: Зеленский назвал условия

7 апреля 2022, 05:42

Если страны Запада не предпримут превентивные меры во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира, сказал президент Украины.

Владимир Зеленский
Чтобы остановить войну в Украине, нужно сделать еще гораздо больше, считает Владимир Зеленский / Офис президента

Украина ждет от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 7 апреля.

По словам главы государства, чтобы остановить войну в Украине, нужно сделать еще гораздо больше.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимой нам поставки оружия, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "еще можно этого не допустить".

"Еще можно ввести такие санкции, на которых настаивает Украина. Настаивает наш народ. Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, то это станет исторической ошибкой для всего западного мира", - считает Зеленский.

Как сообщал Главред, волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что Россия проиграла первый этап войны. Оккупанты перегруппировываются и отходят в Беларусь, а оттуда их перебрасывают на восточное и южное направления, на Донбасс и Мариуполь. На киевском направлении повторного броска не будет до тех пор, пока Россия не решит свои задачи на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. По его словам, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

В Министерстве обороны США считают, что Украина может выиграть войну против России. В Пентагоне отметили, что украинцы это уже доказали.

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