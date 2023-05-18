Врачебные комиссии при военкоматах будут работать иначе: что поменяла Верховная Рада

После того, как Верховная Рада поддержала законопроекты №9154 и №9158, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут работать по-новому.

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Иначе будет проходить оформление документов в военно-врачебных комиссиях / коллаж Главред

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроекты №9154 и №9158, согласно которым военно-врачебные комиссии (ВВК) теперь будут работать иначе. Об этом сообщает портал ТСН.

Также сообщается, что иначе будет проходить оформление документов для лечения военнослужащих.

Военно-врачебные комиссии отныне будут работать не только при Территориальных центрах комплектования (в просторечии – фотобудка), но и в гражданских медицинских учреждениях (в первую очередь − больницах и поликлиниках).

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Также ожидается, что сотрудники ВВК получат отдельное финансирование для проведения медицинских осмотров военнообязанных украинцев.

Запись для прохождения комиссии будет производиться в электронном режиме. Таким образом, можно будет записаться в электронную очередь на определенное время.

Кроме того, планируется, что для информационной поддержки военнослужащих будет открыта "горячая" телефонная линия.

Далее − между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами. А, в свою очередь, медицинские учреждения, которые работают в системе Министерства обороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских больниц и поликлиник.

Работники ВВК будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням, а также будут знать всю историю болезни каждого военнообязанного.

В связи с этим военнообязанные, у которых ранее не были зафиксированы болезни, уже не смогут избежать мобилизации из-за "внезапных" проблем со здоровьем. Если же заболевания все же будут обнаружены, то граждане смогут пройти дополнительное медицинское обследование.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Как говорил начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Потому и продолжается действующий призыв в войска.

Позднее Верховная Рада проголосовала за то, чтобы продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток с 05:30 2 мая 2023 года.

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