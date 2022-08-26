Враг мощно бил по Днепропетровщине: повреждены частные дома и предприятие, есть раненая

Россияне ударили по Днепропетровщине 26 августа / t.me/mykola_lukashuk

В пятницу, 26 августа, россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, в результате - были повреждены частные дома и здания предприятий, сообщает в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Оккупанты сегодня обстреливали Днепропетровщину в течение всего дня", - отметил он.

В частности, враг трижды ударил по Никопольскому району.

Видео дня

"Две ракеты выпустили по Покровской громаде. По предварительной информации, это были ракеты Х-22. Пострадавших нет, сейчас последствия обстрела выясняются. Также днем из ствольной артиллерии враг ударил по Червоногригоровской и Марганецкой громадах. Повреждено административное здание одного из промышленных предприятий, обошлось без пострадавших", - рассказал председатель облсовета.

Также четыре раза из "Ураганов" оккупанты обстреляли Зеленодольскую тергромаду - били по Зеленодольску и Великой Костромке, в результате чего ранения получила 63-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь и лечится амбулаторно.

В результате ударов в громаде также повреждены два частных жилых дома, в одном дачном доме произошел пожар, а также задело производственные здания предприятия.

Ракетный удар оккупантов по Чаплино

Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.

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