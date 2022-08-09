"Все только начинается": Подоляк мощно высказался о "прилетах" по авиабазе в Крыму

Михаил Подоляк высказался о взрывах в Крыму / ОПУ

Оккупированный Крым не может оставаться военной базой для террористов, поэтому взрывы в Новофедоровке стали "только началом", заявил советник главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", - подчеркнул Подоляк.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти

Реакция Минобороны Украины

Главред также писал, что в Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму.

В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

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