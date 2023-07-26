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Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2023, 22:21 обновлено 26 июля, 22:26
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Российские оккупанты оставляют на поле боя даже раненых побратимов, не пытаясь их спасти.
Российские военные, взрыв
Минобороны бросает тела оккупантов, чтобы не платить компенсации / Facebook, УНИАН

Российское военное командование отправляет своих оккупантов "на убой" и даже не собирает трупы с поля боя. Таким образом они пытаются избежать выплаты компенсации их семьям. Об этом сообщает Север.Реалии.

Это подтверждают даже родные оккупантов. Так мать одного их "двухсотых" рассказала, что ВСУ "денацифицировали" её сына под Бахмутом. Однако она узнала об этом лишь спустя два с половиной месяца. Оккупанты с которыми воевал погибший Черкасов признались, что его тело так и осталось на поле боя, потому что возвращать его домой "не выгодно", ведь тогда его родным надо было бы выплатить.

Другие оккупанты рассказали, что Черкасову оторвало ноги после удара беспилотника. Ему якобы помогли наложить жгуты и оставили умирать.

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"Я больше ничего не прошу: просто принесите мне тело. Но командир взвода также сказал, что ему жаль, что он сочувствует, но он не будет посылать своих ребят за телом… потому что боевые действия все еще продолжалось", - ноет женщина.

Она также вспомнила, как российский командир в ужасе рассказывал об огромном количестве трупов оккупантов.

"Вы знаете, сколько здесь трупов? Ужасно, что здесь происходит. Когда мы ходили на задание, вокруг валялось 20 трупов", - вспоминает женщина слова командира.

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