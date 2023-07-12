У РФ "колоссальные потери": ВСУ мощно пошли вперед на Бердянском направлении

ВСУ системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед, рассказал Валерий Шершень.

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ВСУ продвигаются в направлении Бердянска / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех при наступлении в направлении Бердянска, инициатива в руках украинских воинов, рассказал пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, ВСУ системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед, на Бердянском направлении есть частичный успех вдоль линии фронта.

"Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, мы давим и уничтожаем боевой потенциал россиян", — заявил Шершень.

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Он отметил, что за минувшие сутки на Таврийском направлении ликвидировано 68 россиян, 156 получили ранения, четверо захватчиков попали в плен, уничтожено 22 единицы вооружения и техники.

"Оккупанты несут колоссальные потери, инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику", — резюмировал спикер ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемалывают" резервы РФ и продвигаются вперед на трех направлениях фронта.

Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Напомним, ранее Валерий Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ.

По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский о контрнаступлении ВСУ.

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