Вслед за "золотыми" яйцами в Украине подорожает молоко

Цены на молоко взлетят / УНИАН

После утверждения президентом Владимир Зеленский снижения ставки НДС с 20% до 14% на ввоз и реализацию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в Украине подскочат цены на молочную продукцию.

Речь идет о снижении налогов для рапса, подсолнечника, пшеницы и ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, крупного рогатого скота, свиней, молока цельного и т.п.

Как сообщают эксперты Европейской бизнес ассоциации, закон будет способствовать детенизации аграрного производства.

"При снижении ставки НДС при продаже зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и продуктов их переработки. То есть значительно снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством по НДС", - отметили эксперты.

Однако под действие этого закона не должно было попасть молоко цельное. Эксперты считают, что его отпускная цена с учетом НДС для переработчиков молока останется неизменной. Произойдет рост рыночной стоимости молоко-сырья и увеличение цен на готовую молочную продукцию.

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"Поэтому бизнес призывает Верховную Раду в ближайшее время внести дополнительные изменения в Налоговый кодекс и все же исключить молоко цельное из данного перечня, чтобы не получить обратный негативный эффект от качественного решения", – отметили в EБA.

Кроме того, экономист Алексей Кущ говорит, что украинцам стоит приготовится к новому продовольственному шоку.

"Украинцам надо ждать новых продовольственных шоков, связанных с ростом цен на некоторые категории товаров. Например, яйца, курятина подорожают, там высокая доля комбикормов. Свинина, говядина, молоко тоже. Масло должно существенно подорожать. Сахар тоже. То есть вся основная линейка товаров", - прогнозирует эксперт, пишет gazeta.ua.

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