Встреча Меркель и Зеленского: эксперт оценил, сможет ли Киев "выбить" компенсации за СП-2

Андрей Золотарев / УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в июле среди прочего будут обсуждать вопрос транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и строительство Северного потока-2.

При этом Украине вряд ли удастся договориться о какой-либо компенсации из-за запуска новой трубы. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

"Зеленский будет, как минимум, поднимать вопрос о компенсации ущерба Украине, который будет нанесен запуском новой трубы. Или же Зеленский будет настаивать на том, чтобы Германия оказала влияние на Путина с тем, чтобы через украинскую ГТС был сохранен какой-то пристойный объем транзита газа. В этом Берлин действительно может повлиять на Москву", - считает эксперт.

При этом, по мнению Золотарева, вероятность получения Украиной компенсации ущерба, который нанесет ей запуск СП-2, очень низка.

"Не нулевая, но низкая. Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать 30 млрд долларов, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой "экс", а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал… Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет", - считает политолог.

Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред: