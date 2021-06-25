Встреча Меркель и Зеленского: эксперт оценил, сможет ли Киев "выбить" компенсации за СП-2

Запуск трубопровода Северный поток-2 нанесет серьезный ущерб Украине.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в июле среди прочего будут обсуждать вопрос транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и строительство Северного потока-2.
При этом Украине вряд ли удастся договориться о какой-либо компенсации из-за запуска новой трубы. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.
"Зеленский будет, как минимум, поднимать вопрос о компенсации ущерба Украине, который будет нанесен запуском новой трубы. Или же Зеленский будет настаивать на том, чтобы Германия оказала влияние на Путина с тем, чтобы через украинскую ГТС был сохранен какой-то пристойный объем транзита газа. В этом Берлин действительно может повлиять на Москву", - считает эксперт.
При этом, по мнению Золотарева, вероятность получения Украиной компенсации ущерба, который нанесет ей запуск СП-2, очень низка.
"Не нулевая, но низкая. Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать 30 млрд долларов, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой "экс", а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал… Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет", - считает политолог.
Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита американской делегации в Киев призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.
- Российский депутат Вячеслав Никонов прогнозирует, что США попробуют остановить СП-2, если в Германии в результате осенних парламентских выборов к власти придет Партия зеленых.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина по-прежнему выступает против достройки и запуска российского трубопровода Северный поток-2, но Киев поменяет свою точку зрения в том случае, если Россия вернет оккупированные Крым и Донбасс, а украинское государство получит гарантии энергетической безопасности.