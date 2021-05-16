Вступление Украины в НАТО: в МИД объяснили, почему Киеву не дают "зеленый свет"

Глава МИД рассказал о перспективах членства Украины в НАТО / УНИАН

На сегодня Украина пока не получила положительный сигнал по поводу вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, Украина уже давно должна была получить перспективы евроатлантического и европейского членства.

Глава МИД Украины отметил, что Украина не прекратит стремиться к членству в Североатлантическом альянсе и напомнил, как на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания.

"Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом", - говорит он.

Министр иностранных дел добавил, что в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что Украина рано или поздно станет членом НАТО.

"Однако он еще раз заверил нас в том, что США верны решениям от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия - а речь шла о двух странах - станут членами НАТО, и что мы с нашими друзьями и партнерами будем работать над достижением этой цели", - резюмировал Кулеба.

Читайте такжеВ НАТО пригрозили давить на Москву и выдвинули обвинение из-за Украины

Сближение Украины с НАТО: