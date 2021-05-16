Вступление Украины в НАТО: в МИД объяснили, почему Киеву не дают "зеленый свет"

Украина давно должна была получить перспективы евроатлантического и европейского членства, уверен глава МИД.
На сегодня Украина пока не получила положительный сигнал по поводу вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как подчеркнул он в интервью Немецкой волне, Украина уже давно должна была получить перспективы евроатлантического и европейского членства.
Глава МИД Украины отметил, что Украина не прекратит стремиться к членству в Североатлантическом альянсе и напомнил, как на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания.
"Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом", - говорит он.
Министр иностранных дел добавил, что в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что Украина рано или поздно станет членом НАТО.
"Однако он еще раз заверил нас в том, что США верны решениям от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия - а речь шла о двух странах - станут членами НАТО, и что мы с нашими друзьями и партнерами будем работать над достижением этой цели", - резюмировал Кулеба.
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Сближение Украины с НАТО:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.