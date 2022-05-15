ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

Украинские военные разгромили позиции оккупантов в Запорожье / Фото Reuters

На Запорожье украинские военные разгромили позиции российских оккупантов. Защитники ликвидировали 56 военных РФ и более 20 единиц вражеской техники. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

"Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

В целом ВСУ уничтожили:

56 человек личного состава, 18 ранены;

8 боевых бронированных машин;

10 автомобилей;

4 миномета;

1 БПЛА.

Сейчас под оккупацией российских войск остаются населенные пункты Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов (кроме города Орехов и города Гуляйполе).

Они обстреляли украинские позиции с вертолета Ка-52, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов.

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Ситуация на Запорожье

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепились на новых рубежах.

Российские оккупанты боятся идти в наступление на территории Запорожской области и пытаются найти способ для возвращения домой. Они даже ложатся в больницу Мелитополя с "серьезным" диагнозом - защемление позвоночника. "Заболели" они якобы из-за тяжелых бронежилетов и просят, чтобы их освободили от участия в боевых действиях, потому что не могут воевать.

В Каменке "вторая армия мира" заключает в тюрьму своих военнослужащих, которые отказываются воевать, а в бывшем курятнике вблизи поселка сжигают погибших на поле боя.

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