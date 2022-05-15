ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

Украинские военные разгромили более 20 единиц российской техники - автомобили, БМП, минометы, БПЛА.
На Запорожье украинские военные разгромили позиции российских оккупантов. Защитники ликвидировали 56 военных РФ и более 20 единиц вражеской техники. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
"Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи – ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности", - говорится в сообщении.
В целом ВСУ уничтожили:
- 56 человек личного состава, 18 ранены;
- 8 боевых бронированных машин;
- 10 автомобилей;
- 4 миномета;
- 1 БПЛА.
Сейчас под оккупацией российских войск остаются населенные пункты Бердянского, Мелитопольского, Васильевского и Пологовского районов (кроме города Орехов и города Гуляйполе).
Они обстреляли украинские позиции с вертолета Ка-52, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов.
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Ситуация на Запорожье
Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепились на новых рубежах.
Российские оккупанты боятся идти в наступление на территории Запорожской области и пытаются найти способ для возвращения домой. Они даже ложатся в больницу Мелитополя с "серьезным" диагнозом - защемление позвоночника. "Заболели" они якобы из-за тяжелых бронежилетов и просят, чтобы их освободили от участия в боевых действиях, потому что не могут воевать.
В Каменке "вторая армия мира" заключает в тюрьму своих военнослужащих, которые отказываются воевать, а в бывшем курятнике вблизи поселка сжигают погибших на поле боя.
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