ВСУ меняют тактику: Коваленко рассказал, что ждет Украину в начале 2024 года

В начале 2024 года ВСУ могут изменить тактику боевых действий на Херсонском направлении.

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Изменения на фронте могут произойти в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Следующие месяцы ВСУ будут активно действовать на трех важных направлениях. В Запорожской и Донецкой областях и на Лимано-Купянской оси. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"В ближайшие месяцы это будут именно оборонительного характера боевые действия по крайней мере по трем плацдармам - Запорожская и Донецкая области, Лимано-Купянская ось, то есть административная граница между Луганской и Харьковской областями", - сказал эксперт.

По словам Коваленко, У ВСУ всегда есть планы на разные ситуации, но сейчас основная задача - не просто освободить территории, а максимально истощить врага, чтобы он не мог продолжать агрессию. Украинские военные будут пытаться не только расширить контроль над территориями, но и наносить максимальные потери и истощать противника.

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Ситуация на левом берегу Херсонщины

Эксперт отметил, что на некоторых направлениях борьба может усложняется из-за погодных условий и действий противника. Например, на левом берегу Херсонской области оккупанты усиливают свое присутствие, что делает нашу оборону тяжелее.

"С другой стороны, я не исключаю, что будет немного другая тактика Сил обороны Украины по левому берегу Херсонской области. Там могут происходить немного другого характера действия", - добавил Коваленко.

Однако украинские плацдармы остаются устойчивыми. Учитывая разнообразные факторы, такие как количество живой силы оккупантов и погодные условия, эксперт не исключает возможных изменений на этом направлении уже в начале 2024 года.

"Русские увеличили свое присутствие на левом берегу, увеличили группу войск до 68 тысяч личного состава, хотя до того было 65 тысяч. Они пытаются сейчас как - то блокировать наши действия по левому берегу, но наши плацдармы там продолжают оставаться", - отметил он.

Согласно эксперту, при определенных обстоятельствах "в начале 2024 года будут соответствующие изменения в отношении нашего плацдарма".

Напомним, ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают дополнительные подразделения. Вместо этого оккупанты имеют проблемы с организацией командного управления. На этом направлении у них снижается боевой дух и мощности.

Также на оккупированной части Херсонщины возникла стычка среди российских военных. Один из оккупантов застрелил своего командира и ранил другого военнослужащего.

Кроме этого, на левом берегу Херсонщины ВСУ продолжают отражать атаки россиян. Несмотря на попытки оккупантов засыпать военных авиационными бомбами, украинские воины мужественно удерживают свои позиции.

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