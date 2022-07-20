ВСУ отправили подполковника-комбата оккупантов на "концерт Кобзона" / УНИАН и Анатолий Штефан

Бойцы ВСУ уничтожили командира батальона армии оккупантов ‒ подполковника Сергея Михайлова из российской глубинки, из Чувашии. Оккупанта ликвидировали на Луганщине, пишет полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Командир батальона подполковник Сергей Михайлов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил он

Немного деталей об уничтоженном оккупанте добавил в Twitter блогер Necro Mancer. Он сообщил, что захватчик был "денацифицирован" в конце апреля. А сейчас ему установили мемориальную доску в школе в родном городе.

"Комбат подполковник Михайлов Сергей Николаевич 1980 г.р. из чувашского села Климово с начала СВОВУ участвовал в боях против националистов и 22/04/22 трагически умер под Новотошковкой Луганской обл. Зато значок от Пасечника получил", ‒ цитирует блогер русские СМИ.

Причем, как бы в издевку, Михайлов посмертно получил побрякушку от боевиков "ЛНР" ‒ "орден" от их главаря Пасечника.

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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.

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