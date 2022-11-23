ВСУ перехватили инициативу и пошли вперед на Луганщине: Гайдай назвал направления

Сергей Гайдай рассказал о продвижении ВСУ на Луганщине / Коллаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются вперед, освобождая территории, захваченные российскими оккупантами.

Как сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ смогут вскоре дать "позитивные новости" с Луганского направления.

Он пояснил, что положительные новости с Луганщины могут поступить после того, когда начнутся морозы, что позволит тяжелой технике продвигаться вперед.

"Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позитивные новости по Луганской области", — заявил глава Луганской ОВА.

По его данным, ВСУ продвигаются в районах Сватово и Кременной, где на этих направлениях инициатива на стороне ВСУ.

"Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянами идти в наступление техникой", — добавил Гайдай.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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