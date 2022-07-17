УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармы

17 июля 2022, 08:40

В результате взрыва в Херсонской области началась детонация боеприпасов.

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский состав боеприпасов
ВСУ уничтожили вражеские склад, базу и казармы / Генштаб ВСУ, скрин

В Херсонской области украинские военные уничтожили российский склад и базу оккупантов, которые они обустроили у моря. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ влупили по оккупантам в Лазурном. В результате взрыва началась детонация боеприпасов.

"Утро не утро без жаренной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". На этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного фронта. По предварительным данным известно, что там была база орков и после сильного взрыва скорей всего началась детонация бк. Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ - это еще те "кайфоломы" для оккупантов", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" в целом подтвердили такие потери оккупантов за сутки:

  • 36 российских военных,

  • 2 танка Т-72,

  • самоходная гаубица "Мста-С",

  • зенитно-ракетный комплекс "Тор",

  • 2 полевые склады боеприпасов,

  • 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом,

  • беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

Смотрите онлайн новости Херсона

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.Читайте такжеЗачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУ

Отметим, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Херсонская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

Реклама
08:16

Никогда не говори "никогда", или Почему Украина пока не стреляет по Россиимнение

07:35

"Мстят за разрушенный штаб": оккупанты нанесли по Николаеву ракетный ударВидео

07:30

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

06:24

Россия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилитьсямнение

06:10

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

06:00

ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал РоманенкоВидео

04:30

Дикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пеклаВидео

04:04

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

03:36

"Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицомВидео

03:05

Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы

02:48

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

02:45

"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФВидео

02:10

Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на августВидео

00:51

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:40

Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммыВидео

Реклама
16 июля, суббота
23:50

У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи УкраинеВидео

23:18

В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальшеВидео

23:04

Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую областьВидео

23:02

Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга УкраиныВидео

22:35

Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУВидео

22:35

Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

22:13

Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"Видео

22:02

Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФВидео

21:33

Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФВидео

21:30

Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибшихВидео

21:14

Потап показал, как выглядит после паралича лицаВидео

20:55

"Угроза есть": в разведке не исключили новую атаку РФ из БеларусиВидео

20:34

Зачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУВидео

20:28

Суд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИДВидео

20:10

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

20:06

"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

19:59

Новые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из СШАВидео

19:52

Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасностьВидео

19:31

РФ нанесла ракетный удар по Украине с Каспия: что известно о "прилетах" и разрушенияхВидео

19:30

Отставка премьер-министров в ЕС: будут ли последствия для Украинымнение

Реклама
19:19

В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицуВидео

18:58

Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступитьВидео

18:44

"Она в Черновцах": российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию"

18:42

"Это не война лишь против Украины": в Чехии призвали дать ВСУ боевую авиациюВидео

18:13

"Нас просто убивают": мама погибшей в Виннице девочки рассказала о пережитомВидео

18:10

"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежкаВидео

17:33

Оккупантов сожгли вместе с танками: в ВСУ показали "огненные" кадрыВидео

17:17

Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

17:10

Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

16:58

Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР раскрыли цели дальнобойных РСЗОВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять