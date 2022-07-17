ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармы

ВСУ уничтожили вражеские склад, базу и казармы / Генштаб ВСУ, скрин

В Херсонской области украинские военные уничтожили российский склад и базу оккупантов, которые они обустроили у моря. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ влупили по оккупантам в Лазурном. В результате взрыва началась детонация боеприпасов.

"Утро не утро без жаренной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". На этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного фронта. По предварительным данным известно, что там была база орков и после сильного взрыва скорей всего началась детонация бк. Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ - это еще те "кайфоломы" для оккупантов", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" в целом подтвердили такие потери оккупантов за сутки:

36 российских военных,

2 танка Т-72,

самоходная гаубица "Мста-С",

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

2 полевые склады боеприпасов,

2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом,

беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

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Как сообщал Главред, российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.Читайте такжеЗачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУ

Отметим, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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