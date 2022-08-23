ВСУ превратили в металлолом новейшую российскую станцию спутниковой связи Аурига

Станция спутниковой связи Аурига была на вооружении только российской армии / скриншот

Защитники Украины уничтожили новейшую мобильную станцию спутниковой связи Аурига, которая находится на вооружении только российской армии.

Видео уничтожения станции спутниковой связи опубликовал Telegram-канал Оперативный ВСУ.

На кадрах видно, как украинские защитники наводят на технику оккупантов цель и наносят удар, после чего Аурига россиян загорается.

"Эта "аналоговнет" станция находится на вооружении только России, но была замечена в Сирии", — говорится в сообщении.

Справка. Аурига — это современная станция защищенной спутниковой связи между командованием и передовыми частями армии. Её приняли на вооружение РФ в 2014 года. Она имеет складную конструкцию. Ее может разворачивать за 10 минут всего один человек.

Станцию несколько раз замечали в Сирии. Кроме этого, её также встречали в Киевской области в первые месяцы полномасштабной войны.

Как сообщал Главред, мае Вооруженные силы Украины уничтожили под Харьковом гордость российского танкостроения - новейший танк Т-90М "Прорыв". Известно, что стоимость одной экспортной единицы составляет 3 – 4 миллиона долларов. На вооружение российской армии он был принят только в 2020 году. Согласно открытым данным, в российские танковые части поступило только 40 единиц Т-90М.

Кроме того, украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности - КамАЗ "Тайфун". Ему нет аналогов. Он относится к машинам класса MRAP – защищен от мин и засад.

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