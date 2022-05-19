ВСУ уничтожили вражескую станцию радиопомех Р-330Ж Житель

ВСУ уничтожили вражескую станцию радиопомех / скриншот

Украинские защитники уничтожили российскую автоматизированную станцию ​​помех Р-330Ж Житель.

Как сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск в Facebook, артиллеристы ДШУ работали совместно с артиллерией Сухопутных войск.

С помощью беспилотника украинские военные обнаружили станцию, которую оккупанты спрятали среди зданий. Ее охраняли несколько боевых бронированных машин и танк.

В результате работы артиллеристов станция была уничтожена.

Справка. Р-330Ж Житель – это комплекс, предназначенный для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Р-330Ж обеспечивает постановку радиопомех:

абонентским терминалам систем спутниковой связи ИНМАРСАТ и ИРИДИУМ;

навигационной аппаратуре потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS;

базовым станциям и устройствам систем сотовой радиосвязи стандарта GSM-1800.

Размещение излучающих средств расположено в отдельном мобильном контейнере.

Как сообщал Главред, бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом. Оккупанты в панике оставили САУ после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области.

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