ВСУ уничтожили вражескую станцию радиопомех Р-330Ж Житель

Украинские военные обнаружили станцию с помощью беспилотника. Оккупанты спрятали ее среди зданий. Охраняли "Жителя" несколько боевых бронированных машин и танк.
Украинские защитники уничтожили российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж Житель.
Как сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск в Facebook, артиллеристы ДШУ работали совместно с артиллерией Сухопутных войск.
С помощью беспилотника украинские военные обнаружили станцию, которую оккупанты спрятали среди зданий. Ее охраняли несколько боевых бронированных машин и танк.
В результате работы артиллеристов станция была уничтожена.
Справка. Р-330Ж Житель – это комплекс, предназначенный для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.
Р-330Ж обеспечивает постановку радиопомех:
- абонентским терминалам систем спутниковой связи ИНМАРСАТ и ИРИДИУМ;
- навигационной аппаратуре потребителей спутниковой радионавигационной системы GPS;
- базовым станциям и устройствам систем сотовой радиосвязи стандарта GSM-1800.
Размещение излучающих средств расположено в отдельном мобильном контейнере.
Как сообщал Главред, бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом. Оккупанты в панике оставили САУ после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области.
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