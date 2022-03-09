ВСУ стирает с лица земли технику оккупанта - за неделю потери врага увеличились вдвое, - CNN

В американской разведке сообщили подробности.
Российские оккупанты с начала вторжения стремительно теряют технику в Украине.
Источники в разведке США сообщают, что РФ потеряла от 8% до 10% военных активов, которые использовали во время вторжения, пишет CNN.
Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество.
Отмечается, что новые данные вдвое превышают российские потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели. Тогда американская разведка отметила, что потери России составили от 3% до 5% единиц техники.
Напомним, ранее на Харьковщине Вооруженные силы Украины уничтожили колонну вражеской военной техники. Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили четыре единицы техники, после чего еще три упали в кювет.
Также сообщалось, что 8 марта в Волчанском районе на Харьковщине российские оккупанты высадили десантно-штурмовую группу из 3 вертолетов. 120 человек планировали двигаться в Харьков, но ВСУ ликвидировали 70 человек прямо на месте.
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