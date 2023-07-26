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ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

Дмитрий Видоменко
26 июля 2023, 22:32 обновлено 26 июля, 22:42
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Российского пропагандиста и командира подразделения бепспилотников Даниила "Карлссона" ликвидировали бойцы.
ВСУ, Карлсон
Оккупант Даниил "Карлсон" теперь ликвидирован / коллаж Главред, фото УНИАН и Telegram

Украинские бойцы ликвидировали российского пропагандиста Даниила "Карлссона". Сперва об этом написал украинский общественный деятель Сергей Стерненко, а позже подтвердили пропагандистские Telegram-каналы.

Сообщается, что "Карлссон" был одним из приспешников чеченского диктатора Размана Кадырова, а командовал подразделением БПЛА оккупантов. Плюс он регулярно вел пропагандистский Telegram-канал, который насчитывает более 43 тысяч подписчиков.

ВСУ 'задвухсотили' российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке 'Карлссон'
ВСУ 'задвухсотили' российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке 'Карлссон'

Напомним, ранее в районе временно оккупированного города Бердянск был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре прошлого года генерал уже был ранен в результате атаки украинских войск в районе Сватово, но тогда тому удалось выжить.

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Кроме того, недавно ВСУ ликвидировали "военкора" одного из крупнейших ресурсов пропагандистов РФ. Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела. Кроме того, получили ранения еще трое пропагандистов.

До того Министерство обороны Великобритании подтвердило, что на войне в Украине ликвидирован российский генерал-майор Сергей Горячев. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием.

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