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Вятрович пояснил, толкнул ли Путин Украину своей агрессией в объятия НАТО

22 марта 2023, 08:41
Война, говорит Владимир Вятрович, сыграла огромную роль катализатора, ускорила процессы сближения Украины и НАТО. Но точно не благодаря Путину.
Вятрович, Путин
Владимир Вятрович и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Максимальное ускорение сближению Украины с НАТО случилось не благодаря самой агрессии, которую против нашей страны развязал русский диктатор Путин, а благодаря реакции украинцев на нее.

Об этом сказал, отвечая на вопрос читателя в рамках чата на Главреде историк, нардеп и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Давайте не слишком величать Путина, а то дойдет до того, что у нас начнут ставить памятники Путину за то, что он объединил украинцев. Конечно, война сыграла огромную роль катализатора, ускорила процессы. Но на самом деле то, что касается изменений в языковой политике, в переосмыслении прошлого – это то, что закладывалось как основа государственной политики системно с 2014 года после победы Майдана. После 2022 года все это стало намного быстрее. Но это точно не благодаря Путину, а благодаря нашей реакции на агрессию Путина", ‒ сказал он.

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Украина и НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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