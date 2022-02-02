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Выпустил в голову пули: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской области

2 февраля 2022, 17:47

До армии парень учился в криворожском Ингулецком колледже.

Самоубийство солдата / ТСН

В Днепропетровской области произошла еще одна гибель солдата Национальной гвардии Украины.

Как пишет ТСН, трагический эпизод произошел 31 июля 2021 года с жителем Кривого Рога. Военнослужащий части 3011 совершил самоубийство вскоре после того, как сказал отцу о сложностях в армии.

20-летний Анатолий Козуля пошел на срочную службу в конце октября 2020 года. Спустя несколько месяцев перевелся на контракт.

В воинской части, которая базируется в его родном Кривом Роге, он прослужил немногим больше полугода, как его отправили в населенный пункт Благодатное Волновахского района Донецкой области. Там солдат охранял контрольно наблюдательный пункт Батальонной тактической группы.

До армии парень учился в криворожском Ингулецком колледже. Защитил диплом, после чего отправился служить. Дома его остались ждать родители.

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Что случилось на самом деле

31 июля отцу солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Произошло это, когда солдат находился в наряде. По официальным данным, он совершил выстрел в голову.

"Он получил сквозное огнестрельное пулевое ранение головы. Так написано в заключении. Это даже страшно читать. Выстрел совершил из автомата АК-47. Выпустил очередь из трех патронов", - рассказал отец погибшего солдата Владислав Козуля.

По словам отца, мотива в совершении самоубийства у парня не было.

Он занимался спортом, не имел вредных привычек, девушки у него не было, что исключает какие-либо любовные страдания. К тому же молодой человек хотел быть военнослужащим. Со стороны руководства части на солдата нареканий не было.

"Говорили, что он мечта любого командира. Зачем он тогда это сделал? Непонятно. Мы не верим в то, что он мог пойти на крайние меры, он только собирался отправиться в отпуск - до ротации оставалось несколько дней. Нам все еще не вернули его мобильный телефон. Говорят, что отдадут, когда закончится следствие. При этом следователь, который занимался этим делом, уволился", - подчеркнул Владислав.

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Мужчина также добавил, что трагедия случилась непосредственно после того, как они поговорили по телефону и в разговоре косвенно затронули воинскую часть.

"28 июля мы с ним созванивались. Он говорил, что здесь происходит какая-то х***я. Но никакой конкретики не высказал. Я ему сказал, что если захочет рассказать, сможет это сделать дома, а если не захочет - то и не нужно. После этого 29 и 30 числа на связь он уже не выходил. Мои сообщения в мессенджере читал, но не отвечал на них. А 31 июля мне позвонили и сказали, что он застрелился", - отметил Владислав Козуля.

Товарищи по службе избегают общения с отцом

"У него там было два друга, с которыми мы раньше общались. Они к нам даже приезжали. Но когда произошла эта беда, на звонки и сообщения они отвечать перестали. На его похороны дали автобус из части. Те солдаты и командир, которые приехали на прощание, были в "гражданке". Такое чувство, будто боялись надеть форму", - добавил отец погибшего военнослужащего.

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Напомним, утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

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Нацгвардия самоубийство
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