Бойня на Южмаше: как все происходило и мотивы 20-летнего нацгвардейца-убийцы

Стрелок в Днепре / полиция, ТСН

27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы украл из оружейной комнаты автомат Калашникова и расстрелял своих сослуживцев. Трагедия произошла в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

На месте погибли 5 человек, еще 5 людей тяжело ранены, двое в критическом состоянии.

Что известно о стрелке

Артемию Рябчуку 20 лет, он родом из Измаила Одесской области. Ростом 194 сантиметра, весом 90 кг. Окончил аграрно-технический колледж и до службы некоторое время работал кладовщиком.

В Нацгвардии рассказали, что за подозреваемым отклонений не замечали.

"Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи", - рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

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Зачем устроил расстрел сослуживцев

Как рассказал бывший нардеп Игорь Мосийчук, Рябчук раньше мог страдать от прессинга со стороны своих товарищей.

По его словам, около двух месяцев назад Артемий стал свидетелем потасовки сослуживцев. Он якобы вмешался в конфликт и сообщил об этом командованию.

"После этого его объявили стукачем и начали травить. Это длилось два месяца, пока он не добрался до оружия", – подчеркнул Игорь Мосийчук.

Политолог Богдан Петренко рассказал Главреду о возможных двух мотивах убийства.

"Первая - неуставные отношения, что свойственно во многих похожих случаях, причем как среди срочников, так и среди контрактников... Вторая - проблемы, которые могли возникнуть у военного в его гражданской жизни. Например, проблемы с девушкой (что очень характерно для возраста задержанного), с родителями, или с финансами (например, по кредитам) и тому подобное, а триггером для этого могла стать чья-то неудачная шутка", - говорил политолог.

Как все случилось

В опубликованном в Сети ролике видно, как случилась трагедия. В оружейную комнату зашли два солдата. Один из них подходит к шкафу с оружием, открывает его ключами, после чего к нему подходит еще один парень и что-то в кладет в шкаф. В этот момент из коридора начинает стрелять Рябчук.

На видео видно, что он ранил двух человек, еще одного в коридоре. После чего ушел в "оружейную", где "добил" сослуживцев выстрелами в голову.

Рябчук несколько раз возвращался в комнату, где уже убил товарищей по службе, чтобы взять патроны. Позже он украл автомат Калашникова и скрылся.

Бегал всю ночь по Днепру

Солдат выбежал на дорогу возле завода Южмаш и стал ловить попутку. Соответствующее видео впоследствии появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как по дороге бежит мужчина с автоматом в руках. В этот момент в его сторону двигался автомобиль. Солдат поднял руку с просьбой остановить транспортное средство, после чего, видимо, сел в автомобиль. На этом видео обрывается.

Сам сдался полиции

Как рассказал заместитель директора Теруправления ДБР в Полтаве Владимир Шилов, Артемий Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им. Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В 9:30 утра улице Крайней в городе Подгородное Днепропетровской области его задержали.

Стрелок рассказал, как убивал товарищей

Рябчук рассказал, что сидел в тревожной группе, которая имеет автоматы. Оружие хранится в специальном ящике под замком, но его никогда не закрывали.

"Я беру автомат, у нас подсумки есть и магазины по 10 патронов. Я заряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ (комплекс средств защиты. – ред.), – там были два срочника и один контрактник. Один срочник из старшего призыва умудрился сбежать как-то", – сказал он.

"Я знал, что ИТЗО связывается с частью каждые 30 минут для доклада обстановки. И я, чтобы она не доложила, пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу, забираю все рожки (...) и иду к зданию заводоуправления. Там женщина меня не выпускала. Говорю – откройте, надо срочно выйти, она отказала. Я выстрелил ей в голову", – добавил стрелок.

Злоумышленник палил по дверному замку, надеясь, что тот вылетит и он сможет выйти, но зря. Затем Рябчук нашел на территории место, через которое можно перепрыгнуть, перерезал колючую проволоку и выбрался.

"После чего начал петлять по жилым районам и искать убежище. Вышел на трассу и поймал машину легковую. За рулем была женщина, и меня она подкинула до левого берега. Дальше я пошел куда глаза глядят", – уточнил солдат.

Что известно о погибших

Самому младшему погибшему - 20 лет, старшему - 34 года. Кроме того, нацгвардеец убил сотрудницу Южмаша, которой было 36 лет.

Имена погибших:

Александр Б. 1987 года рождения.

Артем Л. 2000 года рождения.

Александр Д. 1997 года рождения.

Леонид Ч. 2002 года рождения.

Что известно о пострадавших

В больницах Днепра находятся пятеро пострадавших. Четверо пострадавших, а именно трое мужчин и одна женщина, госпитализированы в областную больницу имени Мечникова.

Как рассказал главный врач больницы, все они в тяжелом состоянии.

Еще одного раненого доставили в 16 городскую больницу.

Расстреливал в упор

Подозреваемый в упор расстрелял 22-летнюю девушку военнослужащую Нацгвардии.

"Какой же надо быть мр***ю, чтобы выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку военнослужащую Национальной гвардии. Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии. Жизнь других двух раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии также военнослужащий НГУ, доставлен в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь в бедро и в плечо", – рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Грозит пожизненное заключение

Солдату срочной службы грозит пожизненное заключение.

"Я думаю, что суд даст ему максимальный срок наказания – пожизненное заключение. Иного я бы на месте судей не давал. Такие люди опасны для общества", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "Артем Рябчук будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом".

Как сообщили в Государственном бюро расследований, возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".

"Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также детально изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", - добавили в ведомстве.

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В случае предъявленного обвинения в умышленном убийстве нескольких лиц ему может грозить минимум от 10 лет до пожизненного.

"Скорее всего, когда человек прибегает к таким действиям, он делает это именно с умыслом и, как правило, все планирует. Но вопрос в том, изменится ли система, ведь закрытые структуры (армия и спецслужбы), как правило, не выносят наружу своих проблем. Для них главное - отчетность, чтобы по бумагам не было никаких отклонений, из-за чего аналогичные проблемы часто замалчиваются, подавляются на местах и не выходят на уровень выше командира подразделения", - рассказал Главреду политолог Богдан Петренко.

Командующий Нацгвардии Балан подал в отставку

Как заявил Балан, "с учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел".

Также отстранили командование полка, в котором произошел трагический инцидент.

Подробности от ГБР

Госбюро расследований на брифинге не озвучило мотивы расстрела нацгвардейцев. При этом, следователи ГБР проверяют информацию про возможную драку военнослужащих двухмесячной давности и травлю Рябчука. Также ГБР изучит, насколько санкционировано и откуда появилось видео в СМИ с расстрелом в Днепре.

Рябчуку уже вручили подозрения. В Днепре работает 18 следователей из Киева и Полтавы, чтобы в ближайшее время дело попало в суд.

Для подозреваемого будут просить содержание под стражей без права внесения залога.