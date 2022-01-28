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Нацгвардеец, расстрелявший Южмаш, признал свою вину и раскаялся

28 января 2022, 22:31
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Он попросил, чтобы его не отправляли на гауптвахту.

Артем Рябчук

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Как пишет "Громадське", он лично заявил об этом в суде.

"Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.

Кроме того, нацгвардеец попросил суд не отправлять его на гауптвахту, а в следственный изолятор.

Защита подозреваемого добавила, что тот "не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

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Напомним, одной из жертв ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, стала контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец. Она проработала на заводе Южмаш 15 лет. В этом году ей должно было исполниться 36 лет.

Стрельба в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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