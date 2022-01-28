Нацгвардеец, расстрелявший Южмаш, признал свою вину и раскаялся

Артем Рябчук

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Как пишет "Громадське", он лично заявил об этом в суде.

"Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.

Кроме того, нацгвардеец попросил суд не отправлять его на гауптвахту, а в следственный изолятор.

Защита подозреваемого добавила, что тот "не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

Реклама

Напомним, одной из жертв ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, стала контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец. Она проработала на заводе Южмаш 15 лет. В этом году ей должно было исполниться 36 лет.

Стрельба в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте также: