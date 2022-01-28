Нацгвардеец, устроивший стрельбу в Днепре, оставил сиротой 11-летнюю девочку

Вера Лебединец / Соцсети

Одной из жертв ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, стала контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец.

Она проработала на заводе Южмаш 15 лет. В этом году ей должно было исполниться 36 лет.

Выстрел Рябчука оставил сиротой 11-летнюю дочь женщины.

Более того, в пресс-службе завода сообщили, что, прежде чем убить свою жертву, парень угрожал ей и таскал ее за волосы. Она не открыла двери и не отдала ключи. Поэтому Рябчук был вынужден искать другой выход с завода.

Как известно, погибшую Веру Лебединец и других жертв стрельбы похоронят 29 января прощание пройдет на территории завода Южмаш.

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Стрельба в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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