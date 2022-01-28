Нацгвардеец, устроивший стрельбу в Днепре, оставил сиротой 11-летнюю девочку

Он таскал женщину за волосы и угрожал ей, а затем застрелил.
Одной из жертв ужасной стрельбы в Днепре, которую устроил Артем Рябчук, стала контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец.
Она проработала на заводе Южмаш 15 лет. В этом году ей должно было исполниться 36 лет.
Выстрел Рябчука оставил сиротой 11-летнюю дочь женщины.
Более того, в пресс-службе завода сообщили, что, прежде чем убить свою жертву, парень угрожал ей и таскал ее за волосы. Она не открыла двери и не отдала ключи. Поэтому Рябчук был вынужден искать другой выход с завода.
Как известно, погибшую Веру Лебединец и других жертв стрельбы похоронят 29 января прощание пройдет на территории завода Южмаш.
Стрельба в Днепре
Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.
Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.
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