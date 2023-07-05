"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

По словам Маляр, сейчас "горячее всего" на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные так мощно бьют врага на востоке, что на некоторых направлениях российские оккупанты начали покидать позиции целыми подразделениями.

"Ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды" и оружием, направленным в спины своим, пытаются обеспечить устойчивость войска", - сообщила заместитель министра Маляр.

По ее словам, сейчас "горячее всего" на Лиманском и Бахмутском направлениях.

видео дня

"На Бахмутском направлении ожесточенные бои. Враг крепко держится за занятые им позиции", - заявила Маляр.

Она также сообщила, что на северном фланге вокруг Бахмута в течение дня продолжались бои, по состоянию на конец дня без существенных продвижений.

В то же время, по ее словам, на северном фланге кое-где сегодня были продвижения.

"Зато в самом городе враг благодаря нашим бойцам в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города не может", - сообщила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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