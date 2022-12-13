Взрывы на авиабазах РФ: эксперт назвал неожиданную проблему для авиации оккупантов

Для накопления ракетного боекомплекта РФ нужно больше времени, говорит Александр Коваленко.

Александр Коваленко прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ / Коллаж pixabay.com, facebook.com

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал вероятность новых ракетных обстрелов РФ территории Украины.

"Обстрелы будут продолжаться, это мы должны понимать. Сейчас россияне полностью меняют свою систему подготовки к этим обстрелам. У них была налажена система логистики и отправления, которая месяцами не менялась, и эти аэродромы были ее частью. Сейчас все это разрушено, и они должны адаптироваться к новым условиям. А это окажет влияние на сроки формирования боекомплекта для задачи массированных обстрелов по территории Украины с эффектом прорыва ПВО", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что для накопления боекомплекта (а это минимум 50-80 ракет для прорыва хотя бы 10% нашей ПВО), РФ нужно время. Сколько им понадобится времени на то, чтобы сформировать такой боекомплект на новой базе – это другой вопрос, но эти сроки увеличатся.

"Еще один момент – увеличение расстояния применения авиации. То есть здесь речь будет идти не о 700 км, а о 1000-1500. Поэтому, когда будет начинаться подготовка к ударам по территории Украины, мы об этом будем знать значительно раньше. Россияне для осуществления вылета потребуется больше времени, чтобы зайти в заданный сектор для пуска ракет. Соответственно, наше ПВО к тому времени будет в полной боевой готовности", - сказал он.

Собеседник пояснил, что есть большое количество факторов, которые будут способствовать тому, чтобы украинская ПВО на момент приближения ракет к нашему воздушному пространству была в боевой готовности, из-за чего алгоритм противодействия будет значительно эффективнее.

"Также есть еще один интересный фактор – ресурс этих самолетов. Они уже его давно отработали, это не секрет. Так что сейчас, когда им будет необходимо совершать полет на 200, 300, 500 километров больше, этот ресурс будет отрабатываться еще быстрее. И это - минус для самих российских самолетов, которые будут нуждаться в техническом обслуживании, а также более масштабных ремонтных работах", - добавил Коваленко.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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