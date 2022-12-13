glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Взрывы на авиабазах РФ: эксперт назвал неожиданную проблему для авиации оккупантов

13 декабря 2022, 16:01
Для накопления ракетного боекомплекта РФ нужно больше времени, говорит Александр Коваленко.
Александр Коваленко, ракетный удар
Александр Коваленко прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ / Коллаж pixabay.com, facebook.com

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал вероятность новых ракетных обстрелов РФ территории Украины.

"Обстрелы будут продолжаться, это мы должны понимать. Сейчас россияне полностью меняют свою систему подготовки к этим обстрелам. У них была налажена система логистики и отправления, которая месяцами не менялась, и эти аэродромы были ее частью. Сейчас все это разрушено, и они должны адаптироваться к новым условиям. А это окажет влияние на сроки формирования боекомплекта для задачи массированных обстрелов по территории Украины с эффектом прорыва ПВО", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что для накопления боекомплекта (а это минимум 50-80 ракет для прорыва хотя бы 10% нашей ПВО), РФ нужно время. Сколько им понадобится времени на то, чтобы сформировать такой боекомплект на новой базе – это другой вопрос, но эти сроки увеличатся.

"Еще один момент – увеличение расстояния применения авиации. То есть здесь речь будет идти не о 700 км, а о 1000-1500. Поэтому, когда будет начинаться подготовка к ударам по территории Украины, мы об этом будем знать значительно раньше. Россияне для осуществления вылета потребуется больше времени, чтобы зайти в заданный сектор для пуска ракет. Соответственно, наше ПВО к тому времени будет в полной боевой готовности", - сказал он.

Собеседник пояснил, что есть большое количество факторов, которые будут способствовать тому, чтобы украинская ПВО на момент приближения ракет к нашему воздушному пространству была в боевой готовности, из-за чего алгоритм противодействия будет значительно эффективнее.

"Также есть еще один интересный фактор – ресурс этих самолетов. Они уже его давно отработали, это не секрет. Так что сейчас, когда им будет необходимо совершать полет на 200, 300, 500 километров больше, этот ресурс будет отрабатываться еще быстрее. И это - минус для самих российских самолетов, которые будут нуждаться в техническом обслуживании, а также более масштабных ремонтных работах", - добавил Коваленко.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Читайте еще:

Александр Коваленко война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:44

Россия начала активно использовать иранские дроны: эксперт рассказал об опасности

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Алину Паш: "12 лет назад. Девочки, извините"

16:27

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

16:15

Угроза вторжения: Беларусь перебрасывает свои войска к границам, в Украине уже ответилиВидео

16:12

Историк пояснила, чем похожи путинский и сталинский режимы

Реклама
16:08

Мощный взрыв и автоматная стрельба: в оккупированном Мелитополе паника после "бавовны"Видео

16:04

"Весной 2023 года Украина завершит войну в границах 1991-го": эксперт назвал 2 сценария дальнейших событийВидео

16:01

Взрывы на авиабазах РФ: эксперт назвал неожиданную проблему для авиации оккупантовВидео

15:40

Вся Украина красная: Россия перебрасывает свои МИГ с ракетами в БеларусьВидео

15:40

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

15:28

Арестович спрогнозировал, по каким объектам в Украине РФ может ударить ядерным оружиемВидео

15:23

В Украину несутся сильнейшие морозы и вьюга: синоптики назвали датыВидео

15:13

Крымский мост – большая проблема для Украины: Свитан рассказал, когда надо уничтожить эстакадуВидео

15:08

"Ты не один": DOROFEEVA, KAZKA, Сеничкин рассказали на проекте о семейных рождественских традициях

14:48

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

14:24

Состояние неизлечимо больного Брюса Уиллиса постоянно ухудшается – СМИВидео

14:21

Меган Маркл показала обидную пантомиму про королеву Елизавету IIВидео

13:50

Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опросВидео

13:47

"ВСУ победит": мальчик принес бойцам Одесской ТРО душевную записку и 500 гривенВидео

13:23

Федоров поддержал реформу градостроительства: позволит убрать чиновников от принятия решений

Реклама
13:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

13:19

Блэкаут в Украине и поражение Европы: Зеленский назвал цель энергетического террора РФВидео

13:15

Доставка из Китая и помощь ВСУ: Meest China - итоги года новости компании

12:53

Маневры войск РФ и освобождение ВСУ Запорожской области: Свитан объяснил, что происходитВидео

12:44

"Не может быть речи": у Путина взъерепенились насчет предложения Зеленского о выводе войск РФВидео

12:38

В новом хите Netflix нашли отсылку к "чемоданчику с фекалиями" диктатора ПутинаВидео

12:16

ВСУ ударили двумя Нептунами: новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера МоскваВидео

11:46

Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, а вот к западным политикам есть вопросы – СвитанВидео

11:42

Эксперт спрогнозировал, где в России Украине лучше всего наносить ударыВидео

11:41

"Бавовна" в штабах и казармах РФ: сотни вагнеровцев уничтожили еще до фронта - ГайдайВидео

11:36

Дополнительные 100 МВт-ч: в Украине на максимальную мощность запустили 9 энергоблоков АЭСВидео

11:27

Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнздей: "Закрываем тренд, лучше уже не будет!"Видео

10:52

"Жалею, что когда-то сотрудничала": Дорофеева покаялась за работу на российском рынкеВидео

10:47

Гигантская воронка и раскуроченная техника: детали прилета в воинскую часть под БрянскомВидео

10:33

Путин трусливо отменил ежегодную пресс-конференцию: в разведке Британии назвали причинуВидео

10:18

Взрывы в Энгельсе: эксперт назвал число способных атаковать Украину бомбардировщиков РФВидео

10:12

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

10:07

День Андрея Первозванного 2022: что нельзя делать в праздник

09:51

"Ожидать обстрел надо всегда": спикер Воздушных сил пояснил ситуацию с новыми ракетными ударамиВидео

09:46

Российская бомба убила в нескольких метрах от дома: на Сумщине погиб 15-летний подростокВидео

Реклама
09:42

Был из Швеции и спасал бойцов ВСУ: на фронте погиб медик-доброволец Нико

09:39

Горят казармы после мощных взрывов: в Брянской области паника из-за ракетного удараВидео

09:26

"До победы буду президентом, дальше хочу пива и на море": Зеленский рассказал о планах после войныВидео

09:12

Великобритания "открыта" к идее дать ВСУ оружие дальнего радиуса - министр обороны страныВидео

09:05

Ракетные удары РФ будут реже, паузы дадут Украине больше времени для подготовки - КоваленкоВидео

08:49

"Украинцы могут хорошо сражаться зимой": США корректируют оценки способностей ВСУ наступать – ISWВидео

08:32

Велики ли шансы, что Россия повторно будет атаковать Киев: прогноз военного экспертаВидео

08:32

Умер Анжело Бадаламенти - автор музыки к "Твин Пиксу"

08:21

Путин справедливо боится трех вещеймнение

08:16

Страны ЕС устроили демарш Макрону на фоне его заявлений о "гарантиях безопасности для РФ"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять