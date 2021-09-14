"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску

В киевском супермаркете мужчина набросился на молодую девушку / Скриншот

В одном из столичных супермаркетов взрослый мужчина отличился грубым поведением и неадекватностью. Отмечается, что горожанин не на шутку разошелся, когда ребенок попросил на кассе маску без очереди.

Очевидцы сняли на видео, как коренастый мужчина агрессивно размахивает руками и угрожает разбить девочке голову. На замечания очевидцев о том, что он угрожает ребенку, агрессивный мужчина пообещал "умножить детей на ноль", передает "Киев Оперативный".

"Что это за бык такой, решивший самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", – говорится в подписи под видео.

Судя по видео, девочка не на шутку испугалась, поскольку грубиян еще и хотел схватить ее за лицо.

Ранее Главред уже писал, что в Киеве во время конфликта в супермаркете 23-летний киевлянин нанес удар ножом мужчине. До этого между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.

Также сообщалось, что на Троещине водитель автобуса из-за своей невнимательности травмировал руку ребенку. Вместо того чтобы извиниться, он начал нецензурно выражаться в адрес пассажиров.