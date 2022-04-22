УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я увидел столько боли": фото медика "Азова" с окровавленными руками довело украинцев до слез

22 апреля 2022, 12:54

Молодой врач спасает бойцов и мирных жителей Мариуполя.

Медик "Азова" из Мариуполя с окровавленными руками довел украинцев до слез / instagram.com/dr.livese/

В Сети появилась красноречивая и эмоциональная фотография, которую сделал один из военных врачей "Азова", который находится в Мариуполе.

Он спасает жизнь военных, мужественно защищающих самую горячую точку нашей страны. На фото, которое он опубликовал в Instagram, изображены его окровавленные руки в перчатках, которые он сложил в форме сердца.

"Передайте моей маме слова - я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", - подписал снимок врач.

Этот снимок вызвал множество эмоций у украинцев - в комментариях под постом поблагодарили медика за его подвиг.

instagram.com/dr.livese/

"Спасибо, Герой! Держитесь, мы верим в вас спасибо, герои. Мы вас ждем, чтобы обнять каждого", "Дорогие наши, дорогие, молимся за вас...держитесь. Вы - герои! Наши слезы и молитвы все к Богу за ваше спасение! Вернитесь все живые!", "Держитесь. Мы всем сердцем с Вами", - писали в комментариях под постом.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Читайте такжеЗабрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из МариуполяПрезидент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Читайте также:


viber
война в Украине Азов новости Мариуполя
Реклама
Популярное
Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины летаДенежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Как вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способаКак вырастить зеленый лук на подоконнике: 2 лучших способа Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в России
Поддержите Главред

Последние новости

12:54

"Я увидел столько боли": фото медика "Азова" с окровавленными руками довело украинцев до слез

12:54

Южные Курилы – территория Японии: Токио впервые за 19 лет заявил об оккупации России над островами

12:03

Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину - АрестовичВидео

11:34

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование

11:16

У Украины сейчас больше танков на ходу, чем у русских оккупантов - Пентагон

Реклама
11:07

Как Зеленский уже реализовал военный союз Украины и НАТОмнение

11:05

У ВСУ будет шанс отбить юг Украины и сорвать "референдум" оккупантов: Жданов назвал главное условие

10:58

На дороге Р-69 Киев-Чернигов возводят вторую временную переправу – Укравтодор

10:33

"Шоу Путина и Шойгу": в Госдепе жестко разнесли российские фейки по поводу захвата МариуполяВидео

10:30

Гороскоп на завтра 23 апреля 2022: Ракам – волнения, Львам – риск, Водолеям – испытание на прочность

10:28

Криштиану Роналду прервал молчание после смерти сына и показал новорожденную дочь

09:45

Премию Latin American Music Awards посвятили Украине: NK спела с Black Eyed PeasВидео

09:43

Эксперт объяснил, сколько украинцам придется платить за газ после войны

09:35

Данилов рассказал, что ждет РФ и Беларусь после войны и описал идеальный вариант для Украины

09:26

Российская группа отказалась выступать под знаком "Z"

09:13

Последнее сражение российской армии, или Почему у Путина нет шансов на победу в Украинемнение

08:52

Оккупанты, вам в Украине не рады: 10 самых эффектных видео уничтожения техники РФВидео

08:27

"Три самолета, три вертолета, девять беспилотников": спикер украинских ВВС рассказал о новых потерях оккупантовВидео

08:00

Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину

07:41

Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе - мэр города

Реклама
07:28

Два выстрела - два вертолета: ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8Видео

06:58

Битва за Донбасс будет решающей: военный эксперт из США назвал три сценарияВидео

06:36

Не оскорбляйте орков – грабят, насилуют и убивают в Украине россиянемнение

06:33

Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу

05:00

"Животный страх перед Путиным и Россией": Илларионов объяснил позицию Франции и Германии

04:27

Отравление азотной кислотой: медики рассказали, как спасти жизнь

03:50

"Это еще впереди": Илларионов объяснил, как россияне будут расплачиваться за войну имени Путина

03:22

Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчейВидео

02:47

Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 летВидео

02:15

Военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь

01:41

Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение

00:56

От борщей к бункеру: голливудский актер рассказал о тревожной ночи в украинском убежищеВидео

00:52

В США увидили признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая

00:51

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыВидео

00:42

"Оккупанты лишь оттягивают неизбежность": главное из вечернего обращения ЗеленскогоВидео

00:28

Пасха-2022: почему опасно посещать храмы во время войны с Россией

00:04

Угроза взрыва в самолете: в Варшаве экстренно закрыли аэропорт

21 апреля, четверг
23:41

Угроза утраты Мариуполя отступила: Арестович рассказал, чего испугалась РоссияВидео

23:24

Куда пропал певец Губин: переезд из России и жуткая болезнь

Реклама
23:21

Макрон обратился к России из-за тяжелой ситуации в Мариуполе

23:12

"Верила, что не существует таких денег": Осадчая обратилась к звездам, "насилующим Украину"Видео

23:09

"Убивали людей для развлечения": Зеленский рассказал новые подробности зверств оккупантов под КиевомВидео

23:01

Как проверить яйца на свежесть: названы пять простых способов

22:51

Путин и Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Сибири - СНБО

22:38

Расследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

22:16

"Провалились вхлам": террорист Гиркин высказался о полном провале вооруженных сил РФВидео

22:12

Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

21:33

"Скоро мы победим": звезда сборной Украины по футболу расплакался перед журналистамиВидео

21:22

"Сложное решение": в Евросовете пообещали Украине тяжелое вооружение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять