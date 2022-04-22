"Я увидел столько боли": фото медика "Азова" с окровавленными руками довело украинцев до слез

Медик "Азова" из Мариуполя с окровавленными руками довел украинцев до слез / instagram.com/dr.livese/

В Сети появилась красноречивая и эмоциональная фотография, которую сделал один из военных врачей "Азова", который находится в Мариуполе.

Он спасает жизнь военных, мужественно защищающих самую горячую точку нашей страны. На фото, которое он опубликовал в Instagram, изображены его окровавленные руки в перчатках, которые он сложил в форме сердца.

"Передайте моей маме слова - я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", - подписал снимок врач.

Этот снимок вызвал множество эмоций у украинцев - в комментариях под постом поблагодарили медика за его подвиг.

instagram.com/dr.livese/

"Спасибо, Герой! Держитесь, мы верим в вас спасибо, герои. Мы вас ждем, чтобы обнять каждого", "Дорогие наши, дорогие, молимся за вас...держитесь. Вы - герои! Наши слезы и молитвы все к Богу за ваше спасение! Вернитесь все живые!", "Держитесь. Мы всем сердцем с Вами", - писали в комментариях под постом.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Читайте такжеЗабрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из МариуполяПрезидент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Читайте также:



