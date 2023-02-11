Запад не будет мстить России за действия путинского режима - Эйдман

Для этого Российской Федерации нужно будет соблюдать некоторые правила, уверен Игорь Эйдман.

Владимир Путин, Игорь Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

У Беларуси больше шансов вернуться в Западный мир, чем у России. Никто не будет мстить Беларуси за действия Лукашенко.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отметил, что России Запад тоже не склонен мстить за действия путинского режима.

"Если, условно говоря, соблюдаются некие правила – Россия уходит из Украины, выплачивает репарации за причиненный ущерб, восстанавливает демократическую систему, а военные преступники идут под суд – то никто России в этом случае мстить не будет", - считает Эйдман.

Социолог напомнил, что даже Германии как государству не мстили – наказывали нацистских преступников во время Нюрнбергского и других более мелких процессов.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

"Западную Германию американцы, англичане и французы оккупировали, но идеи наказания этой страны, которые тогда были (например, план Моргентау, американского министра финансов при Рузвельте, о том, чтобы разделить Германию на мелкие, чисто сельскохозяйственной страны) реализовывать не стали. Потому что западный мир решил, что лучше не пытаться уничтожить эту страну, а способствовать тому, чтобы она стала демократической, и воспрепятствовать возрождению реваншизма. Очевидно, что тоже самое будет с Беларусью, и, скорее всего, с Россией", - подытожил эксперт.

Напомним, военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов считает, что война не закончится с освобождением Крыма и Донбасса – Украине придется идти на Москву, чтобы сломать хребет российскому медведю.

До того президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

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