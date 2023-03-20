Запад не позволит России распасться - это гарантия безопасности для Украины - Вятрович

Основа политики Запада в отношении России – не дать ей слишком ослабиться, развалиться, считает историк.

Вятрович объяснил, почему Запад не позволит России распасться / pixabay, УНИАН

Заявления о том, что Запад не позволит России распасться после поражения в войне могут воплотиться в жизнь, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он отметил, что сейчас это является основой политики Запада в отношении России – не дать ей слишком ослабиться, развалиться.

"Это напоминает 1991 год, когда Запад боялся распада Советского Союза. Но в конце концов Запад изменил свое мнение из-за внутреннего потенциала народов СССР, получивших свою независимость. Тот самый Джордж Буш, который призвал украинцев воздержаться от пагубного, по его мнению, национализма, в конце концов поздравил и признал независимость Украины", - пояснил Вятрович.

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Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Историк убежден, что может измениться отношение Запада и в отношении народов России.

"Но здесь ситуация может быть даже лучше, если это станет основой государственной политики Украины. Именно Украина наиболее заинтересована в том, чтобы Запад изменил свое отношение к России и понял, что РФ нуждается в переформатировании, потому что это единственная гарантия безопасности не только для Украины, но и для всего мира", - подытожил эксперт.

Война России против Украины

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

Социологи исследовательской группы Russian Field провели опрос среди россиян относительно того, как они относятся к полномасштабной войне России против Украины. Результаты опроса показали, что более трети граждан РФ (37%) считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% из тех, на кого "не повлияла война", не отменили бы полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, даже если бы имели такую возможность.

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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