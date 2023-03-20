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"Россия это уже проходила": Яковенко рассказал, когда распад РФ станет неизбежным

20 марта 2023, 14:39
Россия может с легкостью повторить судьбу Советского Союза, уверен российский социолог.
Игорь Яковенко, Владимир Путин
Яковенко рассказал, когда распад РФ станет неизбежным / скриншот YouTube

После выхода ВСУ на границы 1991 года наступит следующий этап войны России против Украины, если российскому диктатору Владимиру Путину удастся сохранить власть в России, уверен российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он отметил, что существует и другой сценарий.

"В результате обременительного поражения в войне и тяжелой травмы, которую, безусловно, в таком случае будут переживать в России патриотическая общественность, чиновники, и, прежде всего силовики, Путин может потерять поддержку своего силового блока", - пояснил Яковенко.

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По его словам, тогда в РФ наступит смута.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

"Россия это уже проходила в XVII веке и в другие времена, поскольку смута – постоянное существование российского общества. И тогда распад России станет неизбежным – как это произошло с Советским Союзом. Все империи распадаются. Россия задержалась на поверхности земли как, пожалуй, последняя империя агрессивного типа, которая стремится приобретать территории, расширяться и ужесточать внутриполитический режим", - подытожил Яковенко.

Война в Украине

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

Социологи исследовательской группы Russian Field провели опрос среди россиян относительно того, как они относятся к полномасштабной войне России против Украины. Результаты опроса показали, что более трети граждан РФ (37%) считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% из тех, на кого "не повлияла война", не отменили бы полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, даже если бы имели такую возможность.

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Игорь Яковенко
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